Grande Fratello Vip 4, puntata 11 marzo 2020: anticipazioni

Di Massimo Galanto mercoledì 11 marzo 2020

Una puntata storica: per la prima volta il conduttore non sarà a Cinecittà, ma in collegamento da Cologno Monzese

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2020, in prima serata su Canale 5, andrà in onda in diretta il sedicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 4. Si tratterà - e stavolta non è una trovata per enfatizzare il lancio - di una puntata storica. Per la prima volta, infatti, il conduttore - Alfonso Signorini - non sarà nello studio di Roma adiacente alla Casa, bensì in collegamento da Cologno Monzese. Sempre per le disposizioni del governo in tema di coronavirus, non sarà presente, ovviamente, il pubblico.

I concorrenti in gara nel reality prodotto da Endemol Shine Italy sono stati aggiornati – attraverso un videomessaggio di Michele Cucuzza – sulle disposizioni del Governo in merito all’emergenza coronavirus.

Per quanto riguarda le dinamiche del gioco televisivo, si parlerà della pace fatta da Antonella Elia con Fernanda Lessa, e dello scontro (che continua) con Valeria Marini e Licia Nunez.

Focus anche sul rapporto tra Adriana Volpe e Antonio Zequila e sui comportamenti della new entry Sossio Aruta.

Al televoto Fabio Testi, Sara Soldati e Asia Valente. L’attore aveva chiesto esplicitamente ai compagni di viaggio di essere nominato per poter uscire dalla Casa e riabbracciare i suoi figli.