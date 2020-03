Detto Fatto, interrotte le registrazioni: "Una truccatrice positiva al Coronavirus"

Le registrazioni di Detto Fatto sono state interrotte. Come riporta Dagospia, quest'oggi presso la Rai di via Mecenate a Milano è stato scoperto un caso positivo al Coronavirus. Si tratterebbe di una truccatrice. Allo staff del programma è stato impedito di uscire dal centro di produzione milanese, che potrebbe venir chiuso per 14 giorni.

Nelle ore scorse la conduttrice Bianca Guaccero era stata colpita da una gastrointerite e aveva disertato le ultime puntate del programma:

"Visto che come prevedevo si sarebbe creato il caso e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite, che è quello che ho avuto io. Non ho il coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti (...) Sono stata male con la pancia, vi risparmio i dettagli. Oggi è mercoledì, sono molto debole e mi sto riprendendo. Anche perché in questo momento avere le difese immunitarie basse è molto pericoloso! Quindi aspetto di riprendermi per benino".