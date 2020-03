Antonella Clerici e Anna Moroni, la storica coppia si ricompone in diretta Instagram (video)

Di Ivan Buratti venerdì 13 marzo 2020

La conduttrice e la cuoca ricompongono la storica coppia per intrattenere il pubblico durante la quarantena, il video

Antonella Clerici e Anna Moroni tornano ai fornelli. Mentre su Rai 1 andava in onda l'ultima puntata de La Prova del Cuoco prima della sospensione per via dell'emergenza Coronavirus, in contemporanea su Instagram Antonella Clerici e la sua storica spalla Anna Moroni hanno regalato un momento amarcord ai loro seguaci. Le due, al timone della trasmissione di cucina di Rai 1 dal 2002 al 2018, si sono ritrovate in diretta streaming per realizzare una ricetta sciué sciué, perfetta per mantenere la linea in questi giorni di intense attività da pantofolai: spaghetti cacio e pepe.

Migliaia gli utenti connessi per la storica reunion tra la conduttrice e l'amica cuoca, il cui proverbiale consiglio di lavarsi le mani risulta ora più efficace che mai. Con non poche difficoltà tecniche, le due hanno fornito gli ingredienti necessari per cucinare uno dei piatti tipici della tradizione romana, accompagnate dai commenti di nomi di punta de La Prova del Cuoco, come Andrea Mainardi e Daniele Persegani. Breve incursione anche di Simona Ventura con il suo "adoro", fresca di sospensione de La Settimana Ventura, anche lei entusiasta del commovente incontro virtuale fra Anna Moroni e Antonella Clerici.

Dopo i concerti in live-streaming di Jovanotti e Tommaso Paradiso, il teatro di Andrea Delogu e le amene chiacchiere di Fedez e Chiara Ferragni, spazio anche alla cucina a portata di Stories in tempi di quarantena. Benedetta Rossi, inizia a tremare: c'è qualcuno che ha intenzione di "farlo in casa per noi" con un esercito di nostalgici pronti a sconvolgere l'ordine.