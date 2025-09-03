Chi è e cosa fa Cristina, la sorella di Antonella Clerici. La tenera foto insieme

C’è un filo invisibile che lega Antonella Clerici a sua sorella Cristina, un rapporto che attraversa decenni e che la conduttrice televisiva non manca mai di celebrare pubblicamente. Lo ha fatto anche quest’anno, il 30 agosto, in occasione del 58° compleanno della sorella minore, con una dedica piena di affetto e complicità.

Su Instagram, Antonella ha scelto di accompagnare il suo messaggio con uno scatto in bianco e nero che le ritrae bambine, unite da quella sintonia che oggi appare più forte che mai. A fare da “colonna sonora” alle sue parole, le note di Tu che sei parte di me, brano scritto da Pacifico e inrpretato da Gianna Nannini.

“Sei parte di me, lasci fuochi, piccole tracce per riportarmi a casa”, dice la canzone, che ha inevitabilmente commosso i fan della conduttrice.

Un legame forte, costruito nel tempo

La storia delle sorelle Clerici, cresciute insieme a Legnano, è il racconto di un legame che è andato rinforzandosi di fronte a tante difficoltà. Dopo la perdita della madre Franca, scomparsa nel 1995 a soli 55 anni per tumore, Cristina è diventata un punto di riferimento ancor più saldo per Antonella.

“Non avendo più la mamma, con cui avevo un grande rapporto conflittuale, e avendo un rapporto molto affettuoso con mio papà, il rapporto più stretto in assoluto, cioè la mia confidente, ce l’ho con mia sorella”, ha detto la conduttrice, “è anche la mia prima critica, mia sorella è un po’ la mia coscienza”.

Cristina, psicologa affermata e grande appassionata di viaggi e cavalli, ha scelto di condurre la sua vita lontana dai riflettori. Vive ancora a Legnano, sua città d’origine, ma è spesso presente accanto alla sorella, specialmente da quando Antonella si è trasferita nell’ormai famosa “casa nel bosco” ad Arquata Scrivia in Piemonte.

Questa vicinanza ha permesso loro di intensificare i momenti passati insieme, con telefonate quotidiane e visite frequenti, soprattutto per la gioia di Maelle, la figlia della conduttrice, che con la zia ha un legame molto speciale.

L’improvviso ricovero di Antonella e la preoccupazione di Cristina

Il loro forte legame è emerso con forza anche lo scorso giugno 2024, quando Antonella ha rivelato pubblicamente di aver subito un intervento d’urgenza per la rimozione delle ovaie. Una notizia che aveva colto di sorpresa i fan della Clerici, la quale aveva scelto di condividere la sua esperienza con lo scopo di sensibilizzare più persone possibili sull’importanza della prevenzione.

In quella occasione Cristina ha vissuto momenti di grandi paura, ricordando la perdita prematura della madre. “Per lei è stato uno choc. Nostra madre Franca è morta in tre mesi per un melanoma quando aveva soltanto 55 anni”, ha raccontato la conduttrice al settimanale Oggi. “Oggi le persone nella sua situazione possono essere curate ma ai tempi fu dura superare quel lutto improvviso e per lei rivivere quella paura è stato complicato”.

A ogni modo, non mancano i momenti di leggerezza nelle loro vite. Le vacanze in Normandia, luogo del cuore di Antonella, hanno visto Cristina protagonista della “summer crew” della conduttrice, insieme al compagno Vittorio Garrone, la figlia Maelle e ai due bellissimi cagnolini Argo e Simba.