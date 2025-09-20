Antonella Clerici vuole la star di Affari Tuoi a È Sempre Mezzogiorno: “Ma non si può fare”

Proprio mentre Affari Tuoi è finito al centro dell’attenzione mediatica in seguito al calo degli ascolti avuto da quando è tornato in onda dopo la pausa estiva, Antonella Clerici ha confessato che vorrebbe tanto avere nel suo programma E’ Sempre Mezzogiorno la star del game show di Rai 1.

La famosa conduttrice non ha avuto problemi a esternare il suo grande desiderio, le parole usate sono apparse quasi un appello e, considerato che il suo programma quotidiano va in onda – come Affari Tuoi – su Rai 1, non è detto che il game show non possa decidere di farle “un prestito”.

Chi vorrebbe Antonella Clerici nel suo programma, le parole

Nel corso di una delle ultime puntate di E’ Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha dato appuntamento al pubblico al programma serale che di lì a poco avrebbe condotto con Clementino, Suzuki Jukebox – La Notte delle Hit. Poi ha invitato i telespettatori a seguire Affari Tuoi, parole che sono apparse quasi come un “salvagente” nei confronti del game show che da quando è tornato in onda sta perdendo la sfida degli ascolti con il competitor La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti.

La Clerici ha poi confessato quanto le farebbe piacere avere in studio Gennarino, il simpatico cagnolino star di Affari Tuoi: “Seguite Affari Tuoi con Stefano De Martino e i suoi pacchi…Io devo dire che sono pazza di Gennarino”. Ha poi aggiunto: “Vorrei anche io il mio Gennarino”. E’ noto come la conduttrice sia una amante dei cani, a casa ne ha diversi, ma ha spiegato che facendo un programma culinario a lei non le permettono di avere un amico a quattro zampe in studio.

Gennarino, intanto, è una vera star televisiva, le sue apparizioni ad Affari Tuoi regalano sempre grandi emozioni e con De Martino ha una complicità davvero enorme. Per questo il cagnolino piace così tanto al pubblico e puntata dopo puntata ha conquistato tutti, anche Antonella Clerici. La conduttrice non è l’unica ad aver fatto una sorta di “assist” al conduttore napoletano. Anche Milly Carlucci in una recente intervista ha spiegato come nella battaglia tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è troppo presto per dire chi avrebbe vinto e chi perso.

La conduttrice di Ballando con le Stelle, che sabato 27 tornerà in onda con il talent show di Rai 1, ha anche aggiunto che Stefano De Martino farà sicuramente bene e non c’è da preoccuparsi. A fare il tifo per l’ex marito di Belen Rodriguez è anche Antonella Clerici, che stravede per il cagnolino che accompagna il conduttore in alcuni momenti delle puntate di Affari Tuoi. Il game show ha chiuso una stagione televisiva con numeri strepitosi e non è detto che presto non torni a primeggiare nella battaglia per gli ascolti, staremo a vedere.