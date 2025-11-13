Antonella Clerici e la frecciata a Stefano De Martino: arriva la risposta del conduttore

Antonella Clerici torna in onda in prima serata con la nuova edizione di The Voice Senior, il talent show di Raiuno dedicato agli over 60 che, dopo una vita dedicata al lavoro e alla famiglia, si mettono in gioco salendo un un palco importante per alimentare la passione per la musica. Un programma che ha ottenuto un grande successo sin dalla prima edizione grazie alla voglia di mettersi in gioco, senza prendersi troppo sul serio, dei concorrenti che non cercano fama o popolarità.

Un programma che Antonella Clerici non vede l’ora di presentare per portare un po’ di allegria e leggerezza a casa. In vista del debutto ufficiale della nuova edizione del talent show previsto per venerdì 14 novembre, la conduttrice Rai che, ogni giorno, dà consigli su cosa preparare a pranzo e cena con “É sempre mezzogiorno”, ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino che, ogni venerdì, le cederà la linea al termine di Affari tuoi.

La frecciatina di Antonella Clerici a Stefano De Martino: c’entra Affari tuoi

La sfida degli ascolti tra Affari tuoi e La ruota della Fortuna ha portato la Rai e Mediaset ad allungare la durata delle varie puntate dei game show posticipando, così, l’inizio dei programmi in prima serata. Se Mediaset continua a trasmettere La ruota della fortuna almeno fino alle 21.45, la Rai è già corsa ai ripari riducendo la durata delle puntate di Affari tuoi che terminano intorno alle 21.35-21.40.

L’augurio di Antonella Clerici è che Stefano De Martino non si prolunghi troppo con Affari tuoi lasciandole la linea il prima possibile. “Subito dopo Affari Tuoi ci siamo noi…Stefano non chiudere troppo tardi così cominciamo…Subito? No, subito no…Il giusto…”, le parole della Clerici che, ogni giorno, ricorda l’appuntamento al pubblico durante la messa in onda di É sempre mezzogiorno.

La Rai, così, per favorire la partenza di The Voice Senior 2025, potrebbe decidere di chiudere prima Affari tuoi esattamente come accade il sabato sera. Dopo la scelta di mandare in onda il game show prima di Ballando con le stelle, è arrivata anche la scelta consapevole di chiudere l’appuntamento del sabato alle 21.25 permettendo a Milly Carlucci di partire con Ballando con le stelle prima delle 21.30.

La stessa cosa potrebbe accadere con The Voice Senior 2025 che presenta due importanti novità che hanno scatenato la curiosità del pubblico sin dall’annuncio. Con l’addio di Gigi D’Alessio, infatti, arrivano Rocco Hunt che con Clementino, confermato nel ruolo di coach, forma un’unica squadra e Nek. Confermatissime, inoltre, anche Loredana Bertè e Arisa.