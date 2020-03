Coronavirus: Checco Zalone con Fiorello e Jovanotti, lo show è in diretta su Instagram

Di Massimo Galanto martedì 31 marzo 2020

Oggi puntata-evento di House Party Jova, con il comico intervenuto a sorpresa dalla sua casa di Bari

Solo all'House Party Jova poteva accadere. Checco Zalone insieme a Jovanotti e Fiorello, nel consueto appuntamento quotidiano in diretta su Instagram (@lorenzojova).

Il comico pugliese, collegatosi a sorpresa da Bari, si è aggregato con grande efficacia allo show tutto improvvisato dei due trentennali amici, regalando momenti di divertimento e anche di black humor che in televisione in questo momento difficilmente troverebbero spazio. Per esempio, ha accennato la sua nuova canzone, ispirata vagamente ad una hit di Vasco Rossi:

Sally cammina per la strada / senza un comprovato motivo / Sally si fa un tampone / è positivo.

Checco Zalone, forte dei suoi incassi al cinema, tutto può. Per esempio può fare - di fronte a Rosario - un riferimento a Beppe Fiorello, che nei giorni scorsi aveva invitato a rispettare le vittime del coronavirus e a smetterla con gli "happening sui social" (quelli che il fratello continua a fare da settimane): "Ha ragione Beppe, per questo mi sono bloccato con la canzone".

Con Zalone, Fiorello e Jovanotti si può parlare di peti, rutti, di schede tarocche di Tele Più (Fiorello ha ammesso di averne fatto uso molti anni fa), del capezzolo censurato dall'algoritmo di Instagram, si possono fare le corna, si può cantare De Gregori, tutto all'insegna del sano cazzeggio, ideale per allietare la quarantena che ormai prosegue da troppe settimane.

Ed ancora: "Ma i live ci saranno ancora?", "Prima ripartiranno i rapinatori, poi gli spacciatori, tutta una serie di attività, tra una quindicina di anni tocca anche noi".

Per la cronaca, dalla diretta Instagram è emersa anche una notizia niente male; Checco Zalone, infatti, ha annunciato - sia chiaro, tra il serio e faceto, come sempre - l'intenzione di lasciare la regia: