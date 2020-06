Blogo retroscena: Rocco Siffredi con il figlio e Antonio Razzi provinati al Grande fratello 5 vip

Di Hit mercoledì 24 giugno 2020

Proseguono le informazioni sul cast del GF Vip 5 su TvBlog

Non esiste fine settimana, non esistono orari, non esistono vacanze, insomma la strada che porta alla composizione del cast della prossima edizione del Grande fratello vip 5 è in pieno svolgimento e con grande passione ed entusiasmo l'equipe che ci sta lavorando, capitanata da Alfonso Signorini, sta visionando provini attraverso file video e collegamenti via web gli aspiranti concorrenti ad entrare nella casa più spiata d'Italia.

Se due personaggi sono già sicuramente nel cast del prossimo GF Vip e li abbiamo annunciati proprio da queste parti, ovvero Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento, oggi vi vogliamo dare altri tre nomi che sono stati provinati e quindi potrebbero seriamente entrare nella casa più spiata d'Italia.

Il primo nome è quello del più noto attore (e regista) di cinema porno italiano e non solo, ovvero Rocco Siffredi che entrerebbe nel cast del GF vip 5 con il figlio Leonardo, loro due sarebbero nel caso un concorrente unico.

Rocco Siffredi non ha bisogno di presentazioni, al suo attivo qualcosa come 805 film girati come attore e 418 come regista (dati tratti da Wikipedia) e grazie ai quali ha avuto molti riconoscimenti e premi nei festival di categoria. Siffredi lo ricordiamo ha partecipato come concorrente alla decima edizione dell'Isola dei famosi nel 2015 su Canale 5 piazzandosi al quinto posto.

Con lui potrebbe entrare nella casa del Grande fratello il figlio secondogenito Leonardo Tano. Il ragazzo non sembra molto interessato al mondo cinematografico tanto caro al papà (e al fratello Lorenzo che sta intraprendendo la carriera di regista di film hot appoggiato dal padre). Leonardo studia ingegneria meccanica ed è un amante del mondo dei motori, ha debuttato come modello lo scorso anno. Il padre Rocco ha detto pubblicamente riferendosi a Leonardo: “Il secondo dei mie figli ha ereditato molto da me. Direi tutto e anche di più“. Dopo questa affermazione il secondogenito di casa Siffredi ha risposto: “Non ho le misure di mio padre, ma non mi lamento”. I bene informati dicono che Leonardo sia l'esatto opposto del padre, caratterialmente parlando, siamo certi che la loro interazione all'interno della casa, qualora la trattativa vada effettivamente in porto, sarà molto interessante.

Fra i provinati possiamo dirvi che c'è stato anche un personaggio politico passato ora allo spettacolo (lo abbiamo visto a Ballando con le stelle). Si tratta dell'ex senatore Antonio Razzi, che dunque ha sostenuto il provino per entrare nella casa del Grande fratello 5. Attualmente Razzi vive in Spagna, dovrà tornare in Italia il prossimo autunno per passare qualche mese a Cinecittà? Lo scopriremo il prossimo settembre!