Papa Francesco in diretta ogni mattina su Rai 1 con Messa e Padre Nostro

Di Giorgia Iovane martedì 24 marzo 2020

Papa Francesco in diretta da Santa Marta su Tv2000 ogni mattina e da mercoledì 25 marzo anche su Rai 1.

La Santa Messa di Papa Francesco in diretta tutte le mattine da Santa Marta anche su Rai 1 da domani, mercoledì 25 marzo: l'appuntamento quotidiano con la celebrazione di Bergoglio, che Tv2000 trasmette fin dal primo giorno, sbarca, quindi, anche sull'Ammiraglia Rai, a confortare i fedeli che possono così seguire la liturgia dalla cappella papale.

Alla messa quotidiana in onda dalle 7.00 alle 7.35 in diretta dalla residenza del Santo Padre, Rai 1 però aggiunge anche un altro appuntamento in tarda mattinata: sempre a partire da domani, mercoledì 25 marzo, l'ammiraglia Rai trasmette a mezzogiorno la recita del Padre Nostro di Papa Francesco. Un appuntamento inedito per il palinsesto di Rai 1, che intensifica così la propria offerta religiosa.

C'è da dire che da quando la diretta del Santo Rosario di Papa Francesco ha registrato oltre 4 milioni di telespettatori, la Messa domenicale è diventata un appuntamento imprescindibile per molte reti, tv e radio: da RTL 102,5 a Canale 5, gli appuntamenti religiosi sono diventati uno dei traini d'ascolto. E la fede, anche tv, una delle consolazioni per affrontare un momento durissimo.

Restano nel palinsesto notturno, invece, le rubriche religiose di altre confessioni: da Sorgente di Vita a Protestantesimo, i programmi da servizio pubblico non riescono a conquistare spazi di maggiore visibilità in questo periodo. Speriamo di essere smentiti.