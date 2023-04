Papa Francesco presenzia alla Messa delle Palme di domenica 2 aprile 2023: dopo il breve ricovero all’Ospedale Gemelli per un affaticamento respitatorio, dovuto a quanto pare a una bronchite, il Santo Padre ha deciso di prendere comunque parte ai riti della Pasqua 2023. Un impegno non da poco per l’86enne Jorge Bergoglio, che negli ultimi tempi soffre di problemi di deambulazione e che proprio negli ultimi giorni ha fatto preoccupare i fedeli per le precarie condizioni di salute che hanno richiesto un ricovero che la Sala Stampa Vaticana ha definito ‘programmato’, ma che è parso aver preso alla sprovvista la Santa Sede, con la necessaria cancellazione di tutti gli appuntamenti in agenda da mercoledì 29 marzo a ieri, quando il Santo Padre ha lasciato il Gemelli.

Questa mattina, domenica 2 aprile, è sul sagrato di San Pietro per presenziare la Santa Messa delle Palme. Con la voce affaticata ha letto parti della Liturgia, non limitandosi dunque ad assistere alla messa, come invece successo – a memoria – ai funerali di Papa Ratzinger. Ma vediamo come si articolerà, televisivamente parlando, la Settimana Santa per la Pasqua 2023 di Papa Francesco.

Pasqua 2023, Papa Francesco ci sarà

Dopo un iniziale tentennamento, che aveva portato la Sala Stampa Vaticana a dichiarare che Papa Francesco non avrebbe partecipato ai riti della Pasqua 2023, il Santo Padre ha deciso che non verrà meno ai suoi impegni liturgici nel periodo più intenso dei riti cattolici, per valore religioso e per densità di appuntamenti. E così si attende la partecipazione di Papa Francesco anche nel momento clou della Settimana Santa, ovvero la Via Crucis di venerdì 7 aprile. Ma vediamo nel dettaglio gli appuntamenti religiosi e televisivi che vedranno protagonista Papa Francesco per la Pasqua, tra il 2 e il 10 aprile 2023.

Gli appuntamenti tv con Papa Francesco

Giovedì 6 aprile

Tv2000 – 9.30 | Messa del Crisma, Basilica San Pietro

Tv2000 – 16.00 | Messa vespertina

Venerdì 7 aprile – Venerdì Santo

Rai 1 – 20.30 | Porta a Porta, Speciale Venerdì Santo – La croce di Odessa

Rai 1, Tv2000 – 21.00 | Rito della Via Crucis presieduto da Papa Francesco in diretta dal Colosseo (su Rai 1 diretta a cura del Tg1 e Rai Vaticano, telecronaca di Ignazio Ingrao)

Domenica 9 aprile – Pasqua

Rai 1, Tv2000 – 10.00 | Santa Messa di Pasqua in diretta dalla Basiliza di San Pietro – Messaggio Pasquale e Benedizione Urbi et Orbi (ore 12) [Su Rai 1 diretta a cura del TG1 e Rai Vaticano e in collegamento con Vatican Media Telecronaca di Enrico Bona.

Lunedì 10 aprile – Lunedì in Albis

Rai 1, Tv2000 – 12.00 | Regina Coeli

Come seguire Papa Francesco in streaming

Oltre alle dirette su RaiPlay e sul sito di Tv2000, tutte le celebrazioni liturgiche con Papa Francesco sono disponibili in live streaming sulla pagina YouTube di Vatican News.