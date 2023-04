Si rinnova anche quest’anno il rito della Via Crucis con Papa Francesco in diretta tv, ormai da decenni ‘ospitato’ al Colosseo: un luogo più che simbolico per la cristianità e per la Città Eterna che accoglie uno dei riti più coinvolgenti e suggestivi del Cristianesimo. Le celebrazioni del Venerdì Santo, infatti, restano l’appuntamento più mistico della Settimana Santa, anche per la programmazione televisiva. Anche quest’anno la Via Crucis sarà presieduta da Papa Francesco, che assisterà allo svolgimento della processione dalla sua postazione vista Colosseo e vista monitor. Dopo quella indimenticabile del 2020, in solitaria sul sagrato della Basilica di San Pietro in pieno lockdown, la Via Crucis è tornata alla sua forma ormai abituale, con la processione di ‘selezionati’ fedeli, la scrittura delle meditazioni per le varie Stazioni affidata di anno in anno a figure rilevanti sul piano teologico o sociale e Papa Francesco raccolto in preghiera. Come ormai tradizione, la diretta dal Colosseo sarà preceduto da uno speciale Porta a Porta, per il secondo anno consecutivo dedicato alla Guerra in Ucraina. Vediamo i dettagli della Via Crucis 2023 in diretta tv dal Colosseo questa sera, venerdì 7 aprile, dalle 21.00 su Rai 1 e Tv2000.

La Via Crucis 2023 con Papa Francesco

Diversamente da quanto accaduto negli anni precedenti, il libretto della Celebrazione della Via Crucis e le Meditazioni saranno rilasciate dalla Santa Sede solo poche ore prima della diretta. Una decisione presa direttamente da Papa Francesco che nell’udienza di mercoledì 5 aprile ha ‘anticipato’ che al centro delle meditazioni ci saranno le aree di sofferenza nel mondo, quelle colpite da guerre, epidemie, ingiustizie sociali ed economiche, temi cari al Santo Padre.

La diretta su Rai 1 inizierà alle 21.00, l’inizio della Via Crucis è prevista alle 21.15: la copertura è curata da Tg1 e Rai Vaticano, con la telecronaca di Ignazio Ingrao e la regia di Brunella Olivari e Cinzia Perreca.

Porta a Porta – Speciale Venerdì Santo 2023

Si intitola “La croce di Odessa” lo speciale Porta a Porta del Venerdì Santo 2023 in onda alle 20.30 su Rai 1 (al posto della consueta puntata di Soliti Ignoti – Il ritorno). Si tratta di un reportage realizzato da Bruno Vespa a Odessa per raccontare la sofferenza del popolo ucraino, da un anno in guerra contro la Russia che ha invaso il territorio ucraino il 24 febbraio 2022. Lo speciale è realizzato con la collaborazione di Antonella Martinelli, Maurizio Ricci, Giuseppe Tortora, Vito Sidoti e di Concita Borrelli, Vladimiro Polchi; la regia è di Giuliomario Mainenti.

In viaggio – Gianfranco Rosi racconta Papa Francesco

In seconda serata rai 1 propone il docufilm “In Viaggio” uscito nel 2022 e diretto da Gianfranco Rosi, che ha selezionato materiali documentali sui viaggi pastorali di Papa Francesco e li ha uniti con immagini da lui stesso girate al seguito di Bergoglio. Ne viene fuori un ritratto asciutto e diretto di Francesco ‘in viaggio’ tra Italia, Brasile, Cuba, Stati Uniti, Medio Oriente, l’Africa, il Sud-Est Asiatico. “In viaggio” – (Italia, 2022, 75′), scritto e diretto da Gianfranco Rosi, figlio di una produzione 21uno Film e Stemal Entertainment con Rai Cinema – va in onda su Rai 1 alle 22.30.

Come seguire la via Crucis 2023 dal Colosseo con Papa Francesco in live streaming

La Via Crucis dal Colosseo è visibile in live streaming, e poi on demand, su RaiPlay e sulla pagina YouTube ufficiale della Santa Sede. Gli appuntamenti di Rai 1 in access e seconda serata sono come sempre su RaiPlay.