Messe sospese da Coronavirus: su Tv2000 c'è Papa Francesco live da Santa Marta

Di Giorgia Iovane domenica 8 marzo 2020

La liturgia ai tempi del Coronavirus: Tv2000 trasmette ogni mattina alle 7 la messa di Papa Francesco dalla residenza di Santa Marta.

Dopo l'Angelus in streaming per evitare assembramenti a Piazza San Pietro, il Vaticano sceglie di trasmettere live anche la Santa messa del mattino celebrata da Papa Francesco nella cappella della sua residenza a Santa Marta. Sarà possibile seguirla in diretta tv da lunedì 9 marzo ogni giorno alle 7 del mattino su Tv2000 (DTT,28).

Si tratta di una celebrazione privata, che si svolge senza la partecipazione di fedeli provenienti dall’esterno, che però Papa Francesco ha deciso di trasmettere online e in tv come "segno della sua vicinanza e accompagnamento ai fedeli in questo momento difficile".

Le messe saranno visibili anche tramite il player di Vatican News e distribuite da Vatican Media ai media collegati e a quelli che ne facciano richiesta per consentire a chi lo vorrà di seguire le celebrazioni del Vescovo di Roma.

Si tratta di una scelta che segue la decisione della Conferenza Episcopale Italiana di bloccare le messe in tutta Italia fino al 3 aprile (salvo diverse e successive disposioni): nessuna celebrazione religiosa, inclusi i funerali, nemmeno rispettando la distanza di sicurezza di un metro. Una decisione presa con difficoltà, ma definita doverosa "per contribuire alla tutela della salute pubblica".

Un messaggio che il Vicariato di Roma ha cercato di far arrivare anche telefonando in diretta a Domenica In per spiegare al pubblico, e anche ad alcuni sacerdoti, che si tratta di una misura dura ma necessaria.

Papa Francesco, intanto, dà - come ovvio - il buon esempio.