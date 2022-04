La Pasqua 2022 si celebra anche in tv: dopo due anni di restrizioni, le celebrazioni religiose sembrano destinate a tornare in piena (o quasi) presenza, anche se le ultime due Via Crucis, celebrate da Papa Francesco in solitudine, hanno offerto alcuni dei momenti televisivi più suggestivi dell’ultimo ventennio. Quest’anno la Via Crucis torna a essere in diretta dal Colosseo.

Difficile, infatti, dimenticare la Pasqua 2020, con quella celebrazione notturna in una Roma deserta, chiusa nel lockdown nazionale, su un sagrato piovoso su cui pregava un solo uomo con una croce. Lo scorso anno quella solitudine è stata rotta da qualche presenza, distanziata e mascherinata, in un’altra Pasqua di sostanziali restrizioni, capace però di offrire altre immagini di grande suggestione.

Per la Pasqua 2022 sembra che si approntino misure meno restrittive per le celebrazioni della Settimana Santa.

Il calendario televisivo, dal canto suo, non ha mai sofferto grandi variazioni. Vediamo insieme i principali appuntamenti televisivi per la liturgia della Pasqua 2022 in tv (con le immagini di Vatican Media).

Pasqua 2022 in tv con Papa Francesco

10 aprile 2022 – Domenica delle Palme

ore 10.00 | Rai 1 – Tv2000: Messa delle Palme

ore 12.00 | Rai 1 – Tv2000: Angelus

14 aprile 2022 – Giovedì Santo

ore 9.30 | Tv2000: Messa del Crisma

15 aprile 2022 – Venerdì Santo

ore 17.00 | Tv2000: Celebrazione della Passione

ore 21.00 | Rai 1 – Tv2000: Via Crucis in diretta dal Colosseo

16 aprile 2022 – Sabato Santo

ore 19.30 | Tv2000: in diretta dalla Basilica vaticana la Veglia pasquale

17 aprile 2022 – Domenica di Pasqua

ore 09.50 | Rai 1 – Tv2000: Messa di Pasqua seguita dalla benedizione ‘Urbi et Orbi’ dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro

ore 10.oo | Rai 2: Culto Evangelico di Pasqua in diretta Eurovisione dalla Collégiale di Neuchâtel (edizione italiana a cura della rubrica Protestantesimo)

18 aprile 2022 – Lunedì dell’Angelo (Pasquetta)

ore 17.30 | Tv2000: Pellegrinaggio degli adolescenti a Roma e l’incontro con Papa Francesco.

Gli speciali di Pasqua 2022 in tv

Via Crucis dal Colosseo in diretta su Rai 1

Come sempre la messa in onda della Via Crucis su Rai 1 è anticipata e preceduta da uno Speciale Porta a Porta, al via alle 20.30 come ormai vuole la tradizione. Il titolo quest’anno è “La Via Crucis dell’Ucraina“: dopo l’introduzione che accompagna l’inizio della Via Crucis, continua poi dalle 22.20. Il Venerdì santo di Rai 1 continua alle 23.00 con Viaggio nella Chiesa di Francesco – Speciale Venerdì Santo e alle 23.35 con il tradizionale Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto.

Prime time di Pasqua con Monica Maggioni, Papa Francesco e Roberto Benigni

Non solo daytime per la Pasqua di Rai 1. La prima serata dell’Ammiraglia Rai aggiunge un evento davvero speciale per il prime time della domenica di Pasqua, 17 aprile 2022.

Dalle 21.25 alle 22.30, nella tradizionale – e propria – fascia della prima serata va in onda Papa Francesco e il racconto dei Vangeli, uno speciale a cura di Rai Cultura e TG1 condotto da Monica Maggioni. La programmazione al momento comunicata prevede in apertura, quindi alle 21.25, un contributo di Roberto Benigni e alle 21.40 il doc Volti dei Vangeli, di Renato Cerisola, realizzato in collaborazione con Rai Cultura. La linea poi ripassa a Monica Maggioni che dalle 22.35 conduce Speciale Tg1.