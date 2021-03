Con la Domenica delle Palme si apre la liturgia della Settimana Santa e Papa Francesco si prepara a un’altra Pasqua in pandemia. Le immagini della Via Crucis dello scorso anno, in una piazza San Pietro desolata e desolante, sono ancora impresse nella memoria non solo dei cattolici, ma di quanti furono colpiti dalla solitudine che quel ‘set’ fu capace di trasmettere, rendendo visibile lo smarrimento, il terrore, l’angoscia di tutti e di ciascuno di fronte a una situazione inimmaginabile e inattesa come quella della diffusione del Covid e il conseguente lockdown che l’Italia sperimentò per prima e duramente.

Un anno dopo la Via Crucis avrà lo stesso set. La pandemia non è, ahinoi, un ricordo, anzi conosce una recrudescenza e richiede misure severe (ignorate dai più, ma questo è un altro problema): il Vaticano, dunque, studia nuove modalità, meno emergenziali dello scorso anno, per celebrare in sicurezza i riti della Settimana Santa in presenza e soprattutto con l’adeguata messa in scena televisiva e mediatica.

In realtà, a fronte della Zona Rossa decisa dal Governo fino a dopo Pasqua, i riti della Settimana Santa saranno celebrati da Papa Francesco all’Altare della Cattedra, nella Basilica di San Pietro, alla presenza dei soli Cardinali, dei Superiori della Segreteria di Stato e con una limitata partecipazione di fedeli.