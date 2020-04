Pasqua 2020 in diretta tv, la Settimana Santa di Papa Francesco

Di Giorgia Iovane sabato 4 aprile 2020

La liturgia di Pasqua 2020 ai tempi del Coronavirus: dalla Via Crucis alla Messa, tutti gli appuntamenti tv di Papa Francesco.

Il Coronavirus modifica, come ovvio, anche i riti della Pasqua 2020: da un lato impossibili tutte le processioni e le tradizioni religiose celebrate nelle varie zone d'Italia, dall'altra cambiano nella forma, ma non nella sostanza, gli appuntamenti televisivi con Papa Francesco.

Cambia la Via Crucis, ovviamente: nessun appuntamento dal Colosseo, come ormai tradizione, ma una celebrazione in diretta dal sagrato della Basilica di San Pietro che una settimana fa ha accolto la benedizione straordinaria Urbi et Orbi. Non cambia, però, la tradizione di Rai 1 che fa anticipare il Rito della Via Crucis da uno speciale Porta a Porta dal titolo "Corona di Spine", incentrata sul particolare momento storico che vede il mondo alle prese con la Pandemia. Porta a Porta continuerà anche dopo il Rito, con la seconda parte dello Speciale "Corona di Spine".

Come sempre, dunque, in prima linea c'è Rai 1, che ha anche trasmesso il videomessaggio inedito del Papa, e Tv2000 (DTT, 28), il canale della CEI. Di seguito il calendario delle dirette di Papa Francesco per la Settimana Santa 2020.

Domenica 5 aprile, ore 11 - Rai 1 e Tv2000 | Santa Messa delle Palme e al termine la recita dell’Angelus

Giovedì 9 aprile, ore 18 - Tv2000 | Messa in Coena Domini

Venerdì 10 aprile, ore 18 - Tv2000 | Celebrazione della Passione

Venerdì 10 aprile, ore 21 - Rai 1 e Tv2000 | Via Crucis sul sagrato della Basilica di san Pietro in Vaticano (diretta Rai 1 dalle 20.50).

Sabato 11 aprile, ore 21 - Rai 1 e Tv2000 | Veglia Pasquale in diretta dalla basilica vaticana

Domenica 12 aprile, ore 11 - Rai 1 e TV2000 | Santa Messa di Pasqua e benedizione Urbi et Orbi

Domenica 12 aprile, ore 21.05 - Tv2000 | Intervista integrale a Papa Francesco protagonista del programma ‘Io Credo’

Lunedì 13 aprile, ore 12 - Tv2000 | Recita della preghiera Regina Coeli.

La programmazione speciale della Settimana Santa prevede anche la veglia di preghiera ‘Con Gesù nell’orto degli ulivi’ dalla basilica del Getsemani, giovedì 9 aprile alle ore 20, e la Via Crucis da Amatrice con il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, venerdì 10 ore 16.



Pasqua 2020, gli speciali

Da segnalare alcuni degli appuntamenti speciali della programmazione televisiva di stampo 'para-liturgico'.

Su Rai 1 venerdì 10 aprile, dopo la Via Crucis e lo speciale Porta a Porta appuntamento con uno speciale Viaggio nella Chiesa di Francesco, che esplora dal Vaticano alla Terra Santa il significato della Croce e della Parola al tempo della pandemia, della paura, della preghiera globale.

Sabato 11 aprile, invece, a mezzanotte il Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto: viene riproposto il concerto del 2011 con l'Orchestra e il Coro del Maggio Musicale Fiorentino diretti dal Maestro Zubin Mehta.

TV2000 ripropone, come tradizione, il Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli, trasmesso in quattro parti da giovedì a domenica, il film La Bibbia di John Hudston (sabato 11 alle 8.30), mentre tra i documentari e gli approfondimenti proponiamo Indagini ai confini del sacro – I riti della settimana santa (sabato 11 aprile alle 14), che raccoglie alcuni delle tradizioni della Settimana Santa in Italia, dai vattienti alla recita dell’Ufficio delle Tenebre.