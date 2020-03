Tv2000, il rosario con il Papa visto da più di 4 milioni di persone. Ecco il commento del direttore

Di Giulio Pasqui venerdì 20 marzo 2020

Il Rosario con il Papa, su Tv2000, fa il pieno di ascolti.

Pià di 4 milioni di persone, il 19 marzo, si sono collegate con Tv2000 per assistere a Il Rosario per l'Italia con Papa Francesco. Ospitato dalla chiesa romana di San Giuseppe al Trionfale, il Santo Padre ha invitato tutti a rivolgersi al Signore affinché custodisca ogni famiglia con particolare attenzione agli ammalati e a chi se ne sta prendendo cura durante l'emergenza Coronavirus. Un risultato storico, se guardiamo ai dati Auditel, per l'emittente della CEI (canale 28 del digitale terrestre) che tra le 21 e le 21.40 è diventata terza rete dopo Canale 5 e Rai1 con il 13,16% di share.

Tv2000 è una delle reti satellitari a essere cresciuta maggiormente negli ultimi giorni. Al mattino, il 17 marzo, era quarta rete al mattino con il 5.19% di share. Il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante, ha commentato così: