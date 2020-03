Ballando con le stelle 2020, i nomi di altri tre concorrenti (Anteprima Blogo)

Di Marco Salaris domenica 8 marzo 2020

Nomi del cinema nel nutrito cast della quindicesima edizione in onda dal 28 marzo su Rai 1.

Il 28 marzo sarà la data che segnerà il ritorno di Ballando con le stelle per la quindicesima edizione. Si scaldano i motori e TvBlog sta seguendo da vicino sia i preparativi per la ripartenza che il cast, man mano in via di forma.

Dopo la già citata Barbara Bouchet che ha confermato il suo arrivo a Domenica IN oggi pomeriggio (oltre che in un'intervista qualche settimana fa) da queste pagine abbiamo avuto modo di svelarvi altri quattro concorrenti che si metteranno alla prova nella pista dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Oggi TvBlog è in grado di darvi in esclusiva altri tre nomi che si aggiungeranno al cast. Si tratta di un trio d'attori d'eccezione: iniziamo con Ninetto Davoli, celebre soprattutto per il film Il Decameron del 1971.

Continuiamo con la partenopea Lina Sastri vincitrice di due David di Donatello come miglior attrice protagonista nel 1984 per la pellicola Mi Manda picone (per la quale vinse anche il nastro d'argento nella stessa categoria) e l'anno successivo per Segreti segreti. In più, nel 1987 per il film L'inchiesta come miglior attrice non protagonista.

Chiude il trio l'attore Pisano Paolo Conticini, protagonista di numerosi cinepanettoni e fiction di successo.

TvBlog è in grado di confermarvi l'indiscrezione lanciata nel pieno della scorsa estate: la presenza nel cast di Elisa Isoardi, la conduttrice de La prova del cuoco.

Un'altra anteprima Blogo confermata da Milly Carlucci oggi pomeriggio a Da Noi, a ruota libera è l'approdo di Rosalinda Celentano.