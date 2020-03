Ballando con le stelle 2020: ecco i primi nomi ufficiali del cast (Anteprima Blogo)

Di Hit martedì 3 marzo 2020

Anticipazioni del cast dello show ballerino di Rai1 condotto da Milly Carlucci

Sabato 28 marzo alle 20,40 su Rai1 parte l'edizione 2020 di Ballando con le stelle, lo spettacolo diretto e condotto da Milly Carlucci pronto anche quest'anno a conservare lo scettro di varietà principe dell'offerta di intrattenimento della televisione pubblica.

Se la giuria è confermata in toto, con la presenza nel collegio giudicante di Ballando 2020 di Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni con la presidenza di Carolyn Smith, del cast, almeno con i toni dell'ufficialità ancora non è stato detto nulla, ma ancora per poco, anzi pochissimo.

Quest'anno il cast dei concorrenti di Ballando 2020 sarà svelato nel corso dei programmi del day time di Rai1 e precisamente nella giornata di giovedì 12 marzo quando attraverso delle clip opportunamente preparate, verranno svelati i 13 nomi del cast della nuova edizione dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi. I programmi in questione sono Unomattina, Storie italiane, La prova del cuoco, Vieni da me, Vita in diretta, Italia si, Eredità, Da noi a ruota libera e Soliti ignoti.

TvBlog è venuto a conoscenza dei primi tre nomi veri di Ballando 2020 che sono stati presentati poco fa durante la registrazione della puntata dei Soliti ignoti che andrà in onda in prima serata giusto appunto giovedì 12 marzo con la conduzione consueta di Amadeus.

Si parte da Daniele Scardina, il pugile noto alle cronache per essere il fidanzato di Diletta Leotta e che per altro aveva confessato pochi giorni fa alla Gazzetta dello sport di essere stato contattato dalla redazione di Ballando con le stelle, ora siamo in grado di confermare la sua partecipazione al programma.

Abbiamo poi il pittore Antonio Maria Catalani e si chiude il terzetto con Gilles Rocca (foto in apertura post), l'attore che abbiamo visto recentemente dare una mano dietro le quinte del Festival di Sanremo nelle vesti di fonico, cosa che fa da anni aiutando il padre che segue eventi musicali di questo tipo.

Questi sono i primi tre concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2020, a cui va aggiunta Barbara Bouchet che ha anticipato la sua partecipazione allo show in una intervista le scorse settimane. L'appuntamento dunque con la nuova edizione dello show diretto e condotto da Milly Carlucci è da sabato 28 marzo in prima serata su Rai1.

Foto tratta dal profilo instagram di Gilles Rocca