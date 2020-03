Rosalinda Celentano a Ballando con le stelle 2020, confermato per il 28 marzo (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 6 marzo 2020

Anticipazioni sul cast dello show ballerino di Rai1

Proseguono le anticipazioni e le comunicazioni ufficiali sul cast della prossima edizione di Ballando con le stelle in partenza sabato 28 marzo alle 20:40 sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Partenza che ci è stata confermata per quella data, osservando comunque scrupolosamente le disposizioni di legge emanate nei giorni scorsi dal nostro governo per combattere la diffusione del Coronavirus nel nostro paese.

Lo svelamento del cast, come scritto su queste colonne, avviene nel corso dei programmi del day time di Rai1 e oggi vi diamo conto di quello che è stato annunciato poche ore fa durante la registrazione di Da noi a ruota libera, il programma che viene realizzato presso gli studi Rai di via Verdi a Torino.

Durante la trasmissione condotta da Francesca Fialdini e che vedremo domenica su Rai1, è stata annunciata la presenza nelle vesti di concorrente di Ballando 2020 di Rosalinda Celentano, che quindi si va ad aggiungere agli altri concorrenti già svelati durante la registrazione dei Soliti ignoti e a Barbara Bouchet, che per altro sarà ospite domenica da Mara Venier alla puntata numero 26 di Domenica in.

Milly Carlucci per altro sarà presente stasera, insieme ad altri conduttori Rai, alla puntata Speciale di Porta a porta dedicata all'emergenza sanitaria del Coronavirus e chissà che in quella sede spiegherà meglio la formula di Ballando 2020 in ottemperanza alle recenti disposizioni di legge emanate dal nostro governo per combattere la diffusione di questa malattia.