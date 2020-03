Domenica in e gli ospiti della ventiseiesima puntata (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 6 marzo 2020

Anticipazioni sulla prossima puntata del contenitore domenicale di Rai1

Torna domenica 8 marzo l'appuntamento con Domenica in, lo storico contenitore festivo della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo diretto e condotto da Mara Venier. Seppur con tutte le restrizioni del caso -assenza del pubblico in studio in primis e difficoltà a reperire ospiti- Mara Venier cercherà di intrattenere i propri affezionati telespettatori con un altro carico di simpatia e di sano svago per dare la possibilità al pubblico televisivo di distogliere, anche se sole poche ore, i pensieri dall'emergenza che sta attanagliando il nostro paese in questo periodo.

Vediamo dunque insieme quali saranno gli ospiti della puntata dell'8 marzo di Domenica in, partendo da Barbara Bouchet fresca concorrente della nuova edizione di Ballando con le stelle, quindi Gessica Notaro, una che Ballando lo ha già fatto in passato. In studio con Mara poi Patrizia Mirigliani ed Enzo Gragnaniello.

Per il mondo del cinema con Mara l'attore romano Massimo Ghini che parlerà della pellicola La volta buona di Vincenzo Marra dove interpreta il ruolo di un procuratore sportivo che opera nel mondo del calcio.

Confermato anche questa settimana l'appuntamento con il talk che vedrà in studio Pierluigi Diaco, Alberto Matano, Nunzia De Girolamo, Monica Marangoni e Don Mario Pieracci.

Appuntamento con tutto questo e molto altro per domenica 8 marzo per la ventiseiesima puntata di Domenica in, in diretta dagli studi Frizzi di Roma con Mara Venier.