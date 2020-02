Retroscena Blogo: Mediaset vuole Mara Venier all'Isola dei famosi

Di Massimo Galanto giovedì 27 febbraio 2020

Ecco la clamorosa voce in circolazione per la prossima stagione televisiva. Probabili novità in vista anche per Barbara d'Urso

Lo avevamo scritto una settimana fa (svelando alcune indiscrezioni sui prossimi palinsesti autunnali della Rai) e lo ribadiamo oggi: per Rai1 la Domenica In di Mara Venier non si tocca. Eppure, nelle ultime ore circolano insistentemente alcuni voci secondo le quali Mediaset avrebbe offerto alla conduttrice, tornata sulla tv pubblica due anni fa, la guida dell'Isola dei famosi (Simona Ventura, ci leggi?).

La situazione, al momento, appare più incerta di quanto sembri, per una serie di ragioni. Da una parte Mediaset con una oggettiva difficoltà nella programmazione dei palinsesti (il recente rinvio dell'Isola dei famosi, con conseguente anticipo del serale di Amici 19 lo conferma), dall'altra una Rai eternamente in bilico per ragioni politiche (Fabrizio Salini ci leggi?).

A ciò si aggiungono, per quanto riguarda il caso specifico della Venier, due dettagli non da poco. L'amarezza della conduttrice per l'attacco ricevuto dal sindacato Snap e la sua presunta indisponibilità a farsi carico con Domenica In di una sfida diretta, settimanale, con Barbara d'Urso.

E qui veniamo ad un altro punto cruciale. Stando alle indiscrezioni in possesso di Blogo, alla d'Urso potrebbe essere affidata nuovamente Domenica Live in versione integrale, ossia in onda su Canale 5 sin dal primo pomeriggio. Per bilanciare il nuovo impegno, la conduttrice di Cologno Monzese potrebbe essere privata del Grande Fratello Nip (nonostante lei di recente abbia annunciato la nuova edizione a settembre prossimo).

Se questo scenario così delineato si concretizzasse (e, come facilmente comprensibile, le variabili in campo non sono poche), il ritorno della Venier all'Isola, stavolta come conduttrice e non come opinionista come fece nel 2007 (in Rai) e nel 2015-2016 e nel 2018 (su Canale 5), potrebbe essere clamorosamente realtà. Con buona pace di Ilary Blasi, che sembrava destinata alla conduzione del reality prodotto da Magnolia.