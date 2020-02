De Filippi dice basta alla guerra dell'Auditel, anticipa il serale di Amici 19 (ma la fa pesare a Mediaset) e parte dalle Sardine

Di Massimo Galanto mercoledì 26 febbraio 2020

Il serale di Amici 19 rivoluzionato e infarcito di artisti e ospiti, in studio pure le Sardine anti-Salvini

Una conferenza stampa di poco meno di un'ora e mezza per presentare il rivoluzionato serale di Amici 19, ma soprattutto per fare chiarezza su più fronti. Maria De Filippi mette le mani davanti rispetto alla insolita sfida Auditel con La Corrida dei prossimi tre venerdì, mostrando ai giornalisti un video realizzato ad hoc con la complicità dell'amico Carlo Conti per porre fine anzitempo alla "menata di Maria e Carlo". Qualche minuto dopo, pur con l'invito, rivolto ai giornalisti (ma anche al suo storico ufficio stampa Betti Soldati), a tenere bassi i toni, svela che l'invito a Ballando con le stelle in realtà non c'è mai stato e che a telefonare a Milly Carlucci l'anno scorso fu lei, non il contrario ("lei lo diceva sui giornali").

Quindi, in uno studio che non vede presente alcun rappresentante di Mediaset (il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri è "impegnato in un importante comitato", ma fa sapere con una nota ufficiale che "Amici è la scuola per eccellenza"), racconta di aver accettato di anticipare di ben un mese e mezzo la messa in onda del serale del suo talent show per un "unico motivo", ossia perché a chiederlo è stato Pier Silvio Berlusconi in persona.

Un favore, quello della messa in onda anticipata, che la De Filippi fa 'pesare' al Biscione, quando sottolinea che l'azienda non le ha dato indicazioni sulle aspettative di ascolti, ma l'ha solo ringraziata, come doveroso che fosse in quella circostanza.

Riempito il serale di artisti e personaggi di primissimo livello, da Tommaso Paradiso a Loredana Bertè, da Al Bano e Romina a Elisa, da Alessandra Amoroso a J-Ax, la De Filippi non rinuncia a buttarsi nella mischia politica, ospitando le Sardine anti-Salvini e riscaldando così la vigilia del serale anche dal punto di vista delle polemiche politiche.

E intanto rinnova l'autocandidatura alla conduzione del Festival di Sanremo in coppia con Sabrina Ferilli ("lo farei su una gamba sola")