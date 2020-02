Il sindacato SNAP Rai contro Mara Venier e i conduttori della Tv pubblica. Cosa è successo ? (Retroscena)

Di Hit venerdì 21 febbraio 2020

Domenica In, Mara Venier accusata di aggressione verbale dal personale di studio. La Venier si difende in tribunale

Nelle ultime ore una lettera pubblicata sulla pagina Facebook dello SNAP, Sindacato Nazionale Autonomo della Produzione TV Rai e Indignerai ha fatto il giro del web. Nel post vengono lanciate alcune pesanti accuse degli ispettori di produzione del CPTv di Roma contro conduttrici e conduttori del servizio pubblico radiotelevisivo. Nel post viene citata solamente Mara Venier che contattata da Affaritaliani.it ha negato in maniera netta le accuse e ha comunicato che sta già incaricando i suoi avvocati per tutelarsi in sede legale.

Ecco il contenuto del post che pubblichiamo nella sua integralità:

La misura è colma. L'aggressione verbale - offese personali, insulti irriferibili e minacce - immotivata e demenziale perpetrata nei confronti di un nostro collega nello svolgimento delle sue normali funzioni professionali, durante la trasmissione Domenica In, posta in atto dalla conduttrice del programma è solo l'ultimo episodio increscioso di una lunga sequenza che impatta negativamente sull'intera categoria degli ispettori di produzione.

Da tempo si è in balia dei disturbi umorali di conduttrici e/o conduttori televisivi che si tramutano in inaccettabili e insopportabili discriminazioni pur non sussistendo rilievi di carattere professionale. Quanto rappresentato coinvolge anche altre figure professionali dello studio generando un clima lavorativo particolarmente difficile ed affatto sereno.

Il tutto avallato anche da diversi referenti aziendali che, subendo una sorta di sudditanza psicologica, non arginano né censurano tali comportamenti inqualificabili. Le regole civili dei rapporti interpersonali, il codice etico aziendale e le norme disciplinari vigenti in uno studio televisivo sono costantemente violate, non intendiamo sopportare altro e ancora.

E' necessaria una netta azione di discontinuità con quella che sembra essere diventata la norma in uno studio televisivo. Pretendiamo rispetto personale e professionale, valore sempre riconosciuto ai nostri interlocutori. Invitiamo la Direzione Aziendale ad adottare tutte le necessarie misure affinché ciò non si possa ripetere in futuro.

Sollecitiamo le rappresentanze sindacali presenti in Azienda a esercitare tutte le azioni utili alla tutela professionale dei lavoratori e soprattutto alla loro onorabilità.

Il Retroscena

Da fonti vicine a Domenica in apprendiamo che tutto sarebbe partito da un episodio avvenuto un mese fa durante la puntata andata in onda la domenica precedente il Festival di Sanremo, per la precisione durante il talk in studio dedicato proprio alla rassegna canora condotta quest’anno da Amadeus. Nel corso di quello spazio ci sarebbe stato un vivace scambio di vedute fra la conduttrice veneta e l’ispettore di studio. Si tiene a sottolineare, sempre da fonti vicine al programma di Rai1 presenti in quei frangenti, che quel battibecco sarebbe un normale episodio dialettico, che si sarebbe potuto ricomporre la sera stessa davanti ad un caffè. Evidentemente tutto ciò non è accaduto e si sarebbe arrivati al post di cui sopra, in cui per altro si parla di una maniera di agire piuttosto diffusa presso le produzioni Rai da parte dei conduttori.

D’altronde è la stessa Striscia la notizia attraverso una 'deep fake' Mara Venier che prende a parolacce e a calci un assistente di studio ad aver in qualche modo lanciato una specie di assist a chi ha pensato di diffondere il messaggio su Facebook cavalcando la vorace carica ironica di quelle immagini, fin lì divertenti.