I retroscena di Blogo: L'isola non si fa, il GF vip si allunga (e cambia giorno?)

Di Hit martedì 18 febbraio 2020

Indiscrezioni sul palinsesto futuro di Canale 5

L'isola dei famosi non s'ha da fare (almeno per il momento).

Questa è la frase che riecheggia presso i corridoi popolati dai "Bravi" palinsestari di Mediaset che proprio ieri pomeriggio hanno preso questa fondamentale decisione, anticipata a stretto giro di posta dal sito web "Che tv che fa". Nello stesso tempo, sempre i medesimi di cui sopra, hanno deciso di allungare questa edizione del Grande fratello vip, per la gioia di Endemol Shine Italy che produce il programma e che si vedrà quindi arrivare nelle proprie casse alcune centinaia di migliaia di euro in più stante le puntate aggiuntive.

Le motivazioni di tutto ciò potrebbero risiedere (come quasi sempre) in ragioni economiche. Abbiamo in casa un programma già rodato, con studi e cast già pronti e che ci da una certa sicurezza in termini di ascolti (Gf vip), perchè mettere in piedi un programma, con tutto ciò che ne consegue, che magari ci fa -più o meno- gli stessi ascolti ?

Ecco dunque che Alfonso Signorini con la sua allegra brigata continueranno ad allietare i propri fans per tutto il mese di aprile (perchè non anche a maggio già che ci siamo? Ah no, li forse c'è da piazzare Temptation island che "deve" andare in onda prima perchè dopo ci sono Europei di calcio ed Olimpiadi).

Tornando all'Isola dei famosi però, per vedere una nuova edizione, sempre se ci sarà, occorrerà attendere il gennaio 2021, mentre Il grande fratello vip -quasi sicuramente- si sposterà di giorno, martedì o mercoledì, per non dover affrontare la concorrenza diretta con le nuove avventure del Commissario Montalbano, che andranno in onda nei lunedì di marzo sulla Rete 1.