La 20 migliori serie tv del 2019

Di Riccardo Cristilli venerdì 27 dicembre 2019

Si chiude un'altra incredibile annata per le serie tv, ecco 20 titoli da non perdere.

La fine di un anno porta inevitabilmente ciascuno di noi a fare dei bilanci, a ripercorrere quello che abbiamo fatto e quello che avremmo voluto fare. Gli appassionati di serie tv fanno lo stesso con le produzioni che hanno visto, quelle che avrebbe voluto e quelle che hanno perso, in questo mare sterminato che oggi è la produzione audiovisiva a puntate.

Come ormai siamo costretti a ripetere più e più volte, l'anno è stato particolarmente ricco di nuove puntate da scoprire sia di serie tv ormai di vecchia data che di produzioni alla loro prima apparizione. Riuscire a vedere tutto è praticamente impossibile anche per i più ferventi appassionati e per i più indefessi lavoratori. Questa è una premessa obbligatoria per approcciarci a un elenco, a una classifica delle migliori serie tv del 2019.

La classifica che troverete qui di seguito, che unisce prodotti nuovi e vecchi, è costruita inevitabilmente sul gusto di chi vi scrive, mitigato dalle reazioni che arrivano dall'esterno per tutti quei prodotti che per tempo o per interesse non si sono apprezzati, ma che hanno in qualche modo segnato l'anno appena trascorso.

Migliori Serie Tv di Netflix: la classifica Come orientarsi all'interno del catalogo Netflix? Una classifica con le migliori 20 serie tv da non perdere e altri 40 titoli segnalati.



La Classifica delle serie tv del 2019

1 - The Crown 3

Arrivata alla terza stagione, la serie tv che racconta il Regno Unito degli ultimi 60 anni attraverso le vicende della Corona e della Regina, è ancora in splendida forma. L'idea di cambiare il cast per assecondare l'avanzare dell'età dei personaggi, è stata affrontata in modo brillante e ha contribuito a creare ancora più curiosità su The Crown. Ma non ne aveva bisogno.



2 - Years and Years

Meravigliosa co-produzione BBC-HBO purtroppo inedita in Italia, Years and Years racconta la deriva del presente con uno sguardo inquietante sul futuro. Attraverso le storie di una famiglia, Russel T. Davies, realizza una storia alla Black Mirror delle origini, in cui il futuro viene usato come metafora del presente, in una Gran Bretagna stravolta da limiti sull'immigrazione, invasione tecnologica della privacy, politica basata sulla paura. Emma Thompson, Rory Kinnear, Russel Tovey compongono il ricco cast. Speriamo che qualche piattaforma italiana decida di portarla nel nostro paese.



3 - Succession

Una seconda stagione ancora più maestosa, ficcante, sarcastica, spietata della prima, Succession cresce anno dopo anno, diventando tra le migliori serie tv in circolazione. Il racconto di una famiglia di ricchi imprenditori dei media, che ricorda da vicino i Murdoch per diversi aspetti, è disponibile su Sky Box Sets e Now Tv. La seconda stagione del 2019 è caratterizzata dalla presenza di molte scene corali in cui si gioca sulle incomprensioni, sui silenzi, sulle trattative segrete.



4 - Fleabag

Disponibile in streaming su Amazon, i 6 episodi della seconda stagione di Fleabag sono da non perdere, soprattutto per l'ingresso di Andrew Scott nei panni di un affascinante prete che "conquista" subito la protagonista, interpretata da Phobe Waller-Bridge. Lo sguardo in camera a commento delle situazioni, le battute ciniche e travolgenti sono il marchio di fabbrica di questa serie. Speriamo che prima o poi arrivino nuovi episodi.



5 - The Marvelous Mrs. Maisel

Gli anni '60, il ruolo di una donna alla ricerca di una carriera come comica da stand-up, una mamma, una moglie, una figlia di una famiglia ebrea, con le sue tradizioni da rispettare, The Marvelous Mrs. Maisel - La Fantastica Mrs. Maisel è un affresco meravigliosamente dipinto da Amy Sherman- Palladino e Daniel Palladino, costruito su dialoghi ritmati e senza respiro, arricchito dalle ottime performance dei protagonisti. Su Amazon.

Migliori Serie Tv di Amazon Prime Video: la classifica Come orientarsi all'interno del catalogo Amazon Prime Video? Una classifica con le migliori 15 serie tv da non perdere e altri 10 titoli segnalati.



6 - The Boys

Un eroe passa per fermare un cattivo frantumando con la sua velocità una ragazza, lasciando il fidanzato ricoperto di sangue e fluidi corporei. Basta questa scena per raccontare The Boys, una delle più belle novità del 2019, un racconto senza limiti dei difetti di uomini e donne dotati di super poteri, trattati come eroi, cui tutto è permesso grazie alla copertura di una società che ne cura l'immagine. Solo i The Boys proveranno a fermarli. Su Amazon.



7 - Chernobyl

Su Sky Box Sets è in streaming su Now Tv è possibile recuperare la miniserie del 2019, un intenso racconto di un fatto realmente accaduto che ha sconvolto il mondo intero. Costruita come se fosse un thriller, Chernobyl riesce a far appassionare lo spettatore anche se si tratta di una storia vera.



8 - The Morning Show

Il dietro le quinte di uno show del mattino stravolto da un caso di molestie sessuali. The Morning Show porta su Apple in streaming una Jennifer Aniston in stato di grazia, capace di regalare monologhi intensi e sguardi che rivelano più di mille parole. Nonostante un primo episodio debole e un finale troppo carico ed enfatico, la serie tv ha saputo crescere e convincere nel passare delle ore, provando ad andare oltre il luogo comune ma sempre con grazia ed eleganza.



9 - Mindhunter

La seconda stagione della serie tv che ha raccontato le origini dei profiler, degli indagatori della mente dei criminali, ci ha portato fin sulla porta della personalità di Charles Manson. Tra criminali e agenti, Mindhunter ha sviluppato ulteriormente le vicende dei suoi protagonisti. Siamo tutti in attesa dell'annuncio ufficiale di Netflix della terza stagione.



10 The Good Fight

Il legal drama nato da una costola di The Good Wife, The Good Fight, nella sua terza stagione si è fatto sempre più politico, raccontando un'America sempre più divisa in fazioni (ma anche il resto del mondo non è da meno) e spingendosi fino a un complotto elettorale ma senza perdere la sua natura. In streaming su TIMVISION



11 - Sex Education

In attesa della seconda stagione in arrivo su Netflix a gennaio, la prima stagione di Sex Education ha raccontato in modo ironico, profondo e divertente la sessualità tra giovani e meno giovani, senza scadere nel banale, nel già visto e nella retorica adolescenziale.



12 - The Loudest voice

Da rivedere in streaming su Now Tv e su Sky Box Sets, The Loudest Voice è la miniserie Showtime che in sette episodi ha raccontato il caso dello scandalo di Roger Ailes, fondatore di Fox News, accusato di molestie da diverse sue dipendenti tra cui una giornalista.



13 - Unbelievable

La miniserie Netflix Unbelievable ricostruisce il caso realmente accaduto di un'adolescente che dopo esser stata stuprata si ritrova accusata di aver mentito da due detective poco sensibili sul tema. In parallelo due zelanti poliziotte riescono a ricostruire le tracce di uno stupratore seriale che colpisce in contee e regioni diverse sperando, così, di passare inosservato.



14 - Watchmen

Damon Lindelof porta in tv la sua versione della saga a fumetto Watchmen, realizzando un prodotto indipendente molto amato da pubblico e critica, in particolare dagli appassionati del fumetto originario. Per chi non conosce la storia non è proprio così facile appassionarsi alle vicende raccontate, spesso il rischio è di percepire la necessità di un libretto delle istruzioni.

Serie Tv consigliate e dove vederle in streaming: 40 titoli da non perdere 20 serie tv recenti e 20 serie tv del passato da vedere in streaming



15 - Russian Doll

Russian Doll è il racconto della vita di una ragazza costretta a ripetere sempre lo stesso giorno. Provando a uscirne imparerà qualcosa di più su se stessa e su chi le sta intorno, finendo per incontrare anche nuove e interessanti persone. In streaming su Netflix.



16 - Gomorra

La quarta stagione di Gomorra dimostra ulteriormente la vocazione internazionale di questa serie. La costruzione tematica di ogni singolo episodio, lo scavo nell'animo dei protagonisti, la rendono la miglior produzione italiana capace di competere con l'estero. In streaming su Now Tv e disponibile su Sky Box Sets.



17 - Euphoria

Euphoria è una serie non adatta a tutti. Un racconto sugli adolescenti ma pensato per gli adulti, anche se visto dai più giovani. Una serie che ha fatto parlare di sè per la sua carica innovativa e il linguaggio diretto e per questo non poteva non entrare nella Top Ten di questa annata. Al di là dei gusti personali. La trovate su Sky Box Sets e Now Tv.



18 - Fosse/Verdon

Michelle Williams e Sam Rockwell hanno portato in tv Bob Fosse e Gwen Verdon nella miniserie di FX Fosse/Verdon trasmessa in Italia da Fox Life (e attualmente non disponibile). Un racconto che intreccia amore e lavoro, passione per la danza e per la vita di due personaggi che hanno fatto la storia del musical. Una storia vera, intensa e personale.



19 - Killing Eve

Torna nella classifica del 2019 Phoebe Waller-Bridge anche se sono nelle vesti di produttrice con Killing Eve. La coppia Jodie Comer - Sandra Oh non delude le aspettative con una seconda stagione che mantiene inalterato il livello qualitativo, allargando lo scenario e ampliando il loro rapporto, sempre più stretto al confine tra l'amore e l'odio. Una serie magnetica disponibile su TIMVision.



20 - This is Us

Fine della terza e sorprendente inizio della quarta stagione, con l'introduzione anche di nuovi personaggi e una storia sempre più intrecciata tra epoche e periodi diversi, hanno confermato la forza di This Is Us, una serie tv capace di far ridere e commuovere nell'arco della stessa scena. Le prime tre stagioni sono su Amazon, la quarta a breve distanza dagli USA, su Fox Life (Now Tv e On Demand).