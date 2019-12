Serie Tv consigliate e dove vederle in streaming: 40 titoli da non perdere

Di Riccardo Cristilli martedì 24 dicembre 2019

20 serie tv recenti e 20 serie tv del passato da vedere in streaming

Negli ultimi anni il numero di serie tv è aumentato in modo vertiginoso, in parallelo al crescere dei mezzi su cui era possibile guardarle. Oltre ai canali tradizionali sia in chiaro che a pagamento sono sorte piattaforme di streaming che hanno trasformato la visione seriale, rendendo sistematico l'uso del binge-watching, delle maratone di episodi divorati nel giro di poche ore.

Mentre stiamo assistendo a un ritorno alla formula settimanale anche in streaming, come dimostra Apple Tv+, l'arrivo di Disney+ il prossimo 31 marzo complicherà ulteriormente la parcellizzazione seriale anche nel nostro paese, avvicinandoci sempre di più agli Stati Uniti. Spesso l'utente è costretto a fidarsi degli algoritmi, dei suggerimenti imposti dalle piattaforme, rischiando di perdersi nei meandri del catalogo. Proprio per questo vogliamo provare ad aiutare lo spettatore con un elenco di serie tv consigliate da vedere in streaming e soprattutto dove. Di seguito troverete due elenchi, 20 serie tv recenti e 20 serie tv da recuperare in streaming. Per ampliare l'offerta non troverete serie tv originali di Netflix e Amazon perchè in entrambi i casi abbiamo realizzato una classifica dedicata con 25 titoli Amazon (la trovate qui) e 60 titoli Netflix (qui).



20 Serie Tv di oggi in streaming

1 - Chernobyl

In streaming su Now Tv è possibile recuperare la miniserie del 2019, un racconto crudo, realistico e coinvolgente della tragedia della centrale nucleare di Chernobyl. Quando la storia incontra la finzione può nascere un piccolo grande gioiello realizzato da Sky e HBO. Necessario.



2- Succession

Disponibili in streaming su Now Tv le prime due stagioni di Succession (una terza è già in cantiere), probabilmente la migliore serie tv che in pochi conoscono, una perla dalla scrittura sopraffina, con personaggi memorabile. Succession è un dramma farsesco su una famiglia di imprenditori dei media, sul modo in cui gestiscono il potere, gli affari e gli affetti. Una serie potente e da godere. Capolavoro.



3 - This is Us

Ogni settimana per quaranta minuti lo spettatore sa che una lacrima potrebbe scorrere sul proprio viso, magari mentre si lascia andare a una fragorosa risata. Già rinnovata per 3 stagioni fino alla sesta stagione, un caso unico nel mondo della serialità, This is Us è un racconto che colpisce al cuore, costruito per conquistare senza risultare forzatamente artificioso. Le prime tre stagioni sono su Amazon Prime Video, la quarta in queste settimane su Now Tv. Familiare



4 - Gomorra

Inserita dal New York Times al quinto posto tra le serie tv internazionali del decennio, Gomorra è disponibile in streaming su Now Tv per chi ancora la deve scoprire e per chi ha voglia di rivederla. Un importante esempio di serie tv italiana capace di imporsi anche all'estero con la forza delle sue storie e delle sue interpretazioni. Criminale



5 - The Morning Show

Non poteva esserci esordio migliore per Apple Tv+ spazio produttivo di Apple, in streaming via Apple Tv sui device proprietari ma anche su alcuni box, chiavette, smart tv e via desktop, che partire con The Morning Show una serie tv sul dietro le quinte di uno show del mattino travolto da un caso di molestie. Oltre a una Jennifer Aniston in grande forma, la serie ha avuto la capacità di affrontare le molestie sui luoghi di lavoro in un modo potente e soprattutto ha mostrato quanto sia ancora importante il rilascio settimanale per poter crescere, sia da un punto di vista creativo che mediatico. Sorpresa dell'anno.



6 - The Young Pope

Con The New Pope in arrivo il 10 gennaio su Sky Atlantic è arrivato il momento per riprendere in mano, vedere o ri-vedere, The Young Pope l'avventura seriale di Paolo Sorrentino nei meandri della chiesa con Jude Law e un imperdibile Silvio Orlando. In streaming su Now Tv. Ecclesiastico.



7 - Killing Eve

Eve e Villanelle (Sandra Oh e Jodie Comere) sono le protagoniste di Killing Eve, thriller-drama dalle venature ironiche disponibile in streaming, con le sue due prime stagioni, su TIMVision. Prodotta da Phoebe Waller-Bridge la serie racconta un imprevedibile rapporto tra un'assassina internazionale e un'agente dei servizi segreti britannici. British



8 - Watchmen

Rilasciata da pochissimo da Sky Atlantic e HBO, Watchmen è disponibile in streaming su Now Tv. La versione di Damon Lindelof del fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons è consigliata per la sua capacità di costruire un proprio universo, per la resa visiva, per lo sviluppo delle singole puntate. Probabilmente poco adatta a chi non ha letto il fumetto e non conosce il punto di partenza. Non per tutti.



9 - Superstore

Spaccato comico dell'America profonda, quella da salario minimo, che ogni giorno cerca di sopravvivere evitando di soccombere sotto il peso dei potenti, Superstore è una comedy fin troppo sottovalutata, capace di dar vita a personaggi iconici e memorabili grazie a situazioni sempre al limite dell'assurdo ma mai improbabili. In streaming su Infinity Incompresa.



10 - Big Little Lies

Due stagioni in streaming su Chili in pay per view con la seconda anche su Now Tv, per il racconto di queste donne, mogli e madri di Big Little Lies. Un cast di altissimo livello da Nicole Kidman a Meryl Streep per una serie tv d'autore. Elitaria



11- Brooklyn Nine- Nine

Un procedurale poliziesco tutto da ridere. Brooklyn Nine-Nine si avvia alla settima stagione che inizierà negli USA a gennaio con in tasca già il rinnovo per l'ottava stagione. In Italia le prime cinque stagioni sono in streaming su Netflix. Semplicemente divertente



12 - Chiami il mio agente

Quanto può essere dura la vita degli agenti delle star? Per scoprirlo basta vedere Call My Agent! - Chiami il mio agente in streaming con le sue tre stagioni su Netlfix. La serie tv francese è un divertente affresco del mondo dello star system d'oltralpe ricco di guest star, tra cui anche Monica Bellucci, nei panni di loro stesse. Ironia francese.



13 - Homeland

Homeland è una serie tv che ha fatto scuola, capace di rinnovare il genere dello spy drama fondendo il racconto delle azioni eroiche delle spie con le vicende personali dei protagonisti. Dopo una flessione nelle stagioni due e tre quasi per l'incapacità di mollare il personaggio di Brody diventato inutile ai fini della storia, la serie ha saputo riprendersi raccontando il mondo delle spie della CIA in giro per il mondo. In streaming le prime 5 stagioni sono su Netflix e Amazon, sette stagioni sono in pay per view su Chili. Instabile.



14 - American Crime Story Netflix

True crime in chiave antologica firmato da Ryan Murphy (già dietro l'antologia American Horror Story disponibile su Chili in pay per view), American Crime Story ha al momento due stagioni all'attivo capaci di raccontare due diversi casi di cronaca, il processo a O.J. Simpson e l'omicidio di Gianni Versace. American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace e The People v O.J. Simpson sono in streaming su Netlfix. Vero (quasi).



15 - The Good Place

Se vi siete mai chiesti cosa succede nell'aldilà, questa comedy firmata Universal ha la risposta per voi. Kristen Bell e Ted Danson guidano il cast di The Good Place divisa in streaming in Italia tra Netflix e Infinity, uno spaccato dell'umanità raccontato attraverso chi...non è più sulla terra. Eterno.



16 - Peaky Blinders

Voliamo a Birmingham negli anni '20 del 1900 alla scoperta del mondo criminale di Peaky Blinders e della gang di Thomas Shelby. Il berretto e il taglio di capelli rasato ai lati sono già diventati un cult tra gli spettatori di tutte le età. Peaky Blinders è in streaming su Netflix e in parte su Amazon. Spietata



17 - Modern Family

Modern Family ha fatto la storia della tv americana, un finto documentario tutto da ridere ma capace di raccontare agli spettatori di tutto il mondo i tanti volti della famiglia moderna, lontana dai classici stereotipi. Modern Family è in streaming su Amazon e in parte su Netflix. Tutta da ridere.



18 - The Handmaid's Tale

The Handmaid's Tale composto da tre stagioni in streaming su TIMVision è un inquietante racconto sulla deriva dell'umanità, quando la paura prevale sulla ragione. Inquietante.



19 - Euphoria Now Tv

Euphoria è un innovativo teen drama di HBO la cui prima stagione è in streaming su Now Tv, un racconto generazionale senza censure e senza limiti. Contemporaneo.



20 - Servant

La prima stagione di questa serie tv non si è ancora conclusa, la trovate su Apple Tv+, eppure Servant è già stata in grado di colpire per la sua formula (un horror con episodi da 30 minuti), i suoi misteri, i suoi personaggi inquietanti e la produzione (e regia per il primo episodio) di M. Night Shyamalan. Un prodotto da tenere d'occhio anche per seguirne gli sviluppi. Misteriosa.

20 Serie Tv di ieri in streaming

1 - House of Cards

La prima serie tv di Netflix, un intenso drama politico con il vestito buono del thriller. Disponibile in Italia in pay per view su Chili. Frank Underwood.



2 - Lost

Una serie tv semplicemente cult, uno spartiacque generazionale, Lost è forse l'ultima grande serie della tv in chiaro americana, un fenomeno globale prima dell'esplosione dei social media, costruita su misteri e domande senza risposte. In streaming su Amazon. Incomprensibile.



3 - Mad Men

Un recupero necessario, una serie raffinata, d'autore, Mad Men è quel titolo che non solo fa fare bella figura nelle cene eleganti, ma deve necessariamente far parte del bagaglio seriale di ciascuno di noi. Un capolavoro senza tempo di scrittura e di recitazione. In streaming su Netflix. Elitario



4 - Sherlock

Rilettura contemporanea sia nell'ambientazione che nello stile di un classico della letteratura come Sherlock. Ha lanciato la carriera di Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. In streaming su Netflix. Contorto



5 - The Newsroom

La serie di Aaron Sorkin sul mondo del giornalismo, ambientata in una redazione di un canale All News, The Newsroom è una serie tv da scoprire e riscoprire in streaming su Now Tv. Per intenditori.



6 - The Americans

Gli anni '80, la Guerra Fredda e le spie della porta accanto sono al centro di The Americans, forse una delle serie tv più sottovalutate da pubblico e critica degli ultimi anni. La serie racconta la vita di due spie russe negli Stati Uniti, dove sono riuscite a crearsi una facciata perfettamente americana pur portando avanti missione per la madre patria sovietica. In streaming su Chili in pay per view. Classico moderno



7 - Friends

Friends è la comedy cult degli anni '90, la vita di un gruppo di amici tra amori e risate, diventati una famiglia. Rachel, Ross, Chandler, Phoebe e Monica sono parte dei ricordi di tutti noi. In streaming su Netflix e Amazon. Friends, basta la parola.



8 - Game of Thrones

In streaming solo in pay per view su Chili, Game of Thrones è il fantasy moderno diventato fenomeno di massa e conclusosi nei mesi scorsi. Una serie che non merita altri dettagli. Mitica.



9 - Breaking Bad

Altro cult degli ultimi anni, Breaking Bad dopo i passaggi tv e una lunga vita "piratesca" sta avendo nuova linfa in streaming, su Netflix, che ne ha realizzato anche un film-sequel El Camino e diffonde in Italia il prequel Better Call Saul. Eccitante.



10 - Downton Abbey

Da poco è uscito anche il film consacrando Downton Abbey come un grande classico degli anni '10. La maestria con cui è stata dipinta la vita aristocratica nel Regno Unito di inizio '900, ha probabilmente cambiato il modo di vedere e di vivere i period drama. In streaming su Amazon. Sfarzesco



11 - Twin Peaks

Soprattutto guardando alle serie del passato capita spesso di usare la parola cult, per prodotti entrati a far parte dell'immaginario collettivo lasciando un'impronta indelebile sul mondo della serialità. Ecco, con Twin Peaks bisogna usarla di nuovo: un cult di David Lynch tra sogno e realtà con il "chi ha ucciso Laura Palmer?" entrato prepotentemente nella storia della tv. Le sue stagioni sia quelle vecchie che la nuova miniserie sono in streaming su Now Tv. Alternativo.



12 - Fringe

Cinque stagioni, un successo immediato e un rapido declino, Fringe è una serie tv che forse abbiamo dimenticato troppo in fretta, misteriosa, contorta ma anche con elementi da procedurale soprannaturale (con un rimando al mondo di X-Files purtroppo non presente in streaming se non con poche episodi su RaiPlay). Fringe è in streaming su Infinity. Parallelismi.



13 - Veep

Una comedy surreale su un'improbabile Vice-Presidente degli Stati Uniti. Veep per 7 anni ci ha raccontato il mondo della politica americana tra convention, incontri istituzionali, trattative tutte da ridere. In streaming su Now Tv. La politica da ridere



14 - True Detective

Sarà realmente finita? non ci sarà una quarta stagione? In tanto True Detective la mettiamo tra le serie tv del passato da recuperare, un'antologia in 3 stagioni con al centro complicati casi di cronaca. Interessante soprattutto per gli espedienti registici usati. In streaming su Now Tv. Contorta



15 - Damages

Glenn Close protagonista di un legal drama profondamente thriller. Damages è una serie tv adatta agli appassionati di misteri e di serie tv in cui devi pian piano scoprire, puntata dopo puntata, quello che è realmente successo, facendo attenzione a non fidarti mai. In streaming su Amazon e TIMVision. Da recuperare.



16 - The Shield

Quando la polizia è corrotta nascono grandi serie tv. The Shield è un pezzo di storia della televisione, andato in onda tra il 2002 e il 2008 per sette stagione. La potete ritrovare in streaming su Amazon e TIMVision. Poliziotti contro



17 - The Big Bang Theory

Finita da poco ma è già tempo di recuperarla. The Big Bang Theory è parte della storia recente della tv, una commedia su un gruppo di scienziati, piccoli/grandi geni ma con infinite difficoltà nei rapporti umani. Impareranno con il tempo a conoscersi e ad aprirsi agli altri. Anche alle donne. In streaming su Infinity. Scientifica



18 - Oz

La prima serie tv di HBO ad avere una durata di 55 minuti a episodio, in onda dal 1997, è OZ, il racconto crudo e diretto della vita all'interno di un penitenziario e in particolare di una divisione in cui le celle sono fatte di plexiglass. In streaming su Now Tv. Incubo.



19 - Dexter

Il finale ha diviso gli spettatori che per anni hanno seguito le vicende di Dexter, l'assassino spietato al servizio della legge. In streaming su Now Tv. Rosso Sangue



20 - Romanzo Criminale

La prima serie tv italiana che ha modificato l'approccio del pubblico alla serialità italiana, un racconto crudo e spietato di una delle più famose bande armate dell'Italia. Romanzo Criminale è un cult italiano da vedere e rivedere sempre volentieri in streaming su Now Tv