Com’è la vita di un genio? Young Sheldon è stata per sette anni una divertente e intensa origin story del personaggio di Sheldon Cooper. I fan di The Big Bang Theory hanno potuto scoprire le origini di alcuni elementi tipici del personaggio di Sheldon, dal fatto di bussare tre volte prima di entrare in una stanza, alla necessità di avere un posto preferito. I racconti che Sheldon ci ha fatto per 12 stagioni sulla difficoltà di vivere in Texas, all’interno di una famiglia “normale”, con una mamma molto religiosa e dei parenti decisamente poco in grado di comprendere la sua genialità, hanno così preso vita davanti ai nostri occhi grazie alla bravura di Iain Armitage che ha interpretato il giovane Sheldon. Abbiamo anche scoperto quel tenero rapporto con la nonna, la sua Meemaw (Nonnina) che tanto ci ha decantato, l’unica sempre pronta a supportarlo.

La settima e conclusiva stagione di Young Sheldon torna su Mediaset Infinity in esclusiva su Infinity+ con il cofanetto completo da 14 episodi. Le puntate avevano già avuto un rilascio settimanale tra luglio e ottobre 2024, ma adesso sono tutte disponibili da vedere o rivedere per chi se le fosse già gustate. E preparate i fazzoletti perché nel gran finale le lacrime scenderanno inevitabilmente.

Young Sheldon, la trama settima stagione

La settima stagione di Young Sheldon riprende dopo il devastante tornado che ha distrutto la casa di Connie, la nonna di Sheldon, che si è dovuta quindi trasferire a casa del fidanzato Dale. Anche Georgie insieme alla figlia CeeCee e alla compagna Mandy vivevano a casa di Connie e sono così costretti ad andare a casa dei Cooper. Intanto Mary e Sheldon sono ancora in Germania.

Sheldon sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti. La settima stagione di Young Sheldon è stata l’ultima non per problemi di ascolti o con il cast quanto per una necessità narrativa. Infatti la serie arriva a quel momento della vita di Sheldon in cui si trasferisce in California per studiare alla Caltech. Non solo ma, come sanno bene i fan di The Big Bang Theory, Sheldon la mamma Mary e i fratelli Missy e Georgie devono affrontare l’improvvisa morte del padre George. Un altro momento cruciale della vita di Sheldon.

Nonostante sia una comedy, gli autori hanno deciso di raccontare quella morte che tutti i fan sapevano sarebbe successa, mostrando la reazione di Sheldon e degli altri familiari. L’elemento drammatico che fa comunque parte della vita di tutte le persone, ha reso la serie ancora più umana, profonda ed è stato gestito in modo impeccabile, riuscendo anche a far sorridere tra le lacrime.

Young Sheldon 7, perché solo 14 episodi?

La settima stagione di Young Sheldon ha soltanto 14 episodi perché è stata “vittima” degli scioperi di sceneggiatori e attori dell’estate del 2023. La produzione è iniziata così in ritardo e la serie ha debuttato negli USA su CBS soltanto a febbraio 2024.

Young Sheldon, cast e personaggi

La stagione finale di Young Sheldon ha regalato ai fan di The Big Bang Theory un momento iconico riportando in scena Jim Parsons (che è la voce narrante nella versione originale della serie prequel) e Mayim Bialik rispettivamente Sheldon e Amy Farrah Fowler.

Il cast di Young Sheldon è guidato da Iain Armitage cresciuto vestendo i panni di Sheldon Cooper. Così come nell’arco di 7 stagioni, abbiamo visto crescere Montana Jordan in quelli di Georgie, passato da adolescente scapestrato a padre di famiglia…scapestrato, e Reagan Revord in quelli della gemella di Sheldon Missy. Zoe Perry e Lance Barber sono Mary e George Cooper, mentre Annie Potts è la nonna Connie Tucker. Loro hanno composto il nucleo centrale e solido della serie.

Young Sheldon e poi…

L’universo di The Big Bang Theory non si è però fermato con la conclusione di Young Sheldon. Negli Stati Uniti su CBS ha debuttato nell’autunno 2024 la comedy spinoff Georgie & Mandy First Marriage che segue la vita di Georgie, fratello maggiore di Sheldon, e Mandy, la ragazza più grande di lui con cui ha una figlia e che sposa andando a vivere a casa dei genitori di lei e iniziando a lavorare nel rivenditore di pneumatici del suocero. In The Big Bang Theory è stato interpretato in diverse occasioni da Jerry O’Connell e i fan quindi sanno che è diventato un ricco venditore di pneumatici.

Non sarà l’unico spinoff perché è in lavorazione una serie tv comedy creata da Chuck Lorre, non ancora ordinata ufficialmente, ma che vedrà nel cast Kevin Sussman, Brian Posehn e Lauren Lapkus. Sussman è stato in 84 episodi di The Big Bang Theory il gestore di un negozio di fumetti Stuart Bloom; Lapkus era Denise, assistente del negozio di fumetti; Posehn era il geologo Ben Kibbler.