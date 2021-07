Dopo 17 anni, X Factor UK non avrà una nuova edizione: lo conferma lo stesso ideatore, deus ex machina e giudice Simon Cowell – coproduttore del programma con la sua Syco Entertainment insieme a Fremantle’s Thames – salutando così una delle versioni più longeve del popolare talent show musicale della tv. La notizia ufficiale però arriva direttamente da ITV, il canale che ha ospitato il programma dal 2004 per 15 edizioni: in una nota ufficiale, infatti, si legge che “Non ci sono progetti per una prossima stagione di The X Factor”, come riporta Variety, che quindi chiude i battenti sulla rete britannica dopo 445 puntate realizzate negli ultimi 17 anni. Non ci sono in questo caso ragioni dovute al Covid, come invece successo a Britain’s Got Talent, anch’esso popolare format caduto sotto la scure delle scelte di palinsesto di ITV: questa volta sembra che la cancellazione sia dovuta alla stanchezza di un format che ha forse ormai liso la sua forza e la sua potenza e la voglia di proporre qualcosa di diverso. Dopo 15 edizioni ci può anche stare.

E infatti Simon Cowell non può dirsi proprio ‘scaricato’ da ITV: per lui c’è un nuovo progetto all’orizzonte. ovvero Walk The Line, un quiz show musicale prossimamente in onda proprio per ITV e per la sua piattaforma on-demand ITV Hub.

In Italia arriviamo alla 15esima edizione proprio quest’anno. X Factor Italia 2021 debutterà il prossimo 16 settembre su Sky Uno con la sua undicesima stagione targata Sky dopo le prime quattro in onda su Rai 2. Sono in corso proprio in queste settimane le Audizioni per la prossima edizione e i giudici hanno affidato ai social le loro prime impressioni sulla ripresa delle ‘attività’ di giuria. Di certo una certa stanchezza si è avvertita nel programma nelle ultime edizioni, ma su questo 2021 si sentirà l’effetto Maneskin e forse un po’ di curiosità in più per il cambiamento delle categorie e por il nuovo conduttore, Ludovico Tersigni. Poi si vedrà.