Da stasera, giovedì 12 settembre, su Sky Uno e in streaming su NOW al via la diciottesima edizione di X Factor. La stagione 2024 dello show Sky Original si apre sotto gli auspici di un format rinnovato in primis sul comparto della giuria. Jake La Furia, Paola Iezzi, Achille Lauro sono gli esordienti dietro l’iconico tavolo che nell’arco della sua storia ne ha vissute di cotte e di crude, lo sa bene il quarto componente, Manuel Agnelli, tornato per rivestire i panni del giudice.

A loro si aggiunge un altro talento già affermato nel panorama della musica, pronto però a rimescolare le carte della sua carriera per rimettersi in gioco nel ruolo di conduttrice ufficiale: Giorgia Todrani, per tutti Giorgia.

Li abbiamo visti particolarmente effervescenti durante la conferenza di presentazione che tvblog ha seguito in liveblogging. Abbiamo potuto rivolgere qualche domanda a giudici e conduttrice in vista della partenza.

Si parte da Achille Lauro.

Lauro, mettendo il fair play da parte, cosa credi di avere in più rispetto ai giudici del passato?

Allora, qua saranno tutti d’accordo che io sono un diplomatico. Io credo una cosa importante, noi qua siamo tutti risolti, abbiamo tutte le nostre cose fuori. Viviamo una competizione, e anche se ci fosse questa competizione, noi la vivremo in modo sano, comunque con complicità. Alla fine noi siamo a servizio del programma e dei ragazzi, capito? Accompagniamo i ragazzi, non siamo qui per farci la guerra, siamo qua per cercare veramente un talento.

In conclusione la battuta: “Ecco, vi è piaciuta la mia arringa d’avvocato?” mentre i colleghi lo applaudono.

Paola, una parola per definire l’X Factor che cerchi e perché?

Allora, io cerco un artista che sappia comunicare il proprio mondo interiore all’esterno con una grande passione, con un grande trasporto. Perché credo che la verità faccia bene. Questo mestiere è un mestiere tostissimo, anche se può non sembrare, per questo che attrae tantissime persone. Tante persone vogliono cantare, vogliono diventare artisti, stare sul palco, essere ammirati, guardati, applauditi. Però ci sono tanti lati comunque oscuri e particolari di questo mestiere, quindi bisogna saper dosare bene quello che è la tua centratura come essere umano, l’X Factor che spesso può essere quello che un po’ ti porta a scompiglio dentro il tuo animo. Quindi è importante sapere dosare queste due cose molto bene se si vuole fare un percorso di vita a lungo, se si vuole arrivare, come Manuel Agnelli, alla sua veneranda età con questa forma fisica e con quella passione che ancora lo contraddistingue, penso.

Domanda per Jake la Furia: Qual è la prima cosa a cui hai pensato appena sei stato scelto come giudice di X Factor?

Ho pensato, avevano provinato cani e porci, tranne me, finalmente sono arrivati anche da me.

Paola Iezzi aggiunge : “Lui (riferito a Jake, ndr) direi che non è per niente diplomatico“.

Manuel Agnelli, in una clip pubblicata sui social dici che non ti sei mai trovato così bene con una giuria. Che cosa c’è di diverso rispetto al passato?

Sono tutti delle persone risolte. Sono le persone che sono contente o perlomeno che sono in pace con quello che stanno facendo, con quello che hanno fatto, con quello che sono. Che non vuol dire che hanno finito di osare, ma vuol dire che non hanno l’ansia alla prestazione che purtroppo ha contraddistinto un sacco di protagonisti negli anni passati e che ha fatto sì che la tensione naturale diventasse una tensione tossica, brutta, una tensione comunque non sempre produttiva per i talenti che avrebbero dovuto rappresentare, proteggere e far crescere.

Infine la domanda per Giorgia: Data la tua nuova esperienza da conduttrice, hai il timore dei fuori programma nella diretta?

In realtà ho più il timore delle cose che devo dire, quelle che non vorrei sbagliare, tipo il codice, quelle istituzionali, perché quelle di più mi mettono in ansia perché non si possono sbagliare. Il fuori programma, comunque lì c’è anche l’adrenalina della diretta, speriamo di no.

E alla nostra ultima domanda “Hai mai sentito il desiderio di trasformarti in giudice?” La risposta è secca: “No“.

X Factor 2024 è uno show Sky Original prodotto da Fremantle

Tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW.