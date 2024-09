In diretta la conferenza stampa di presentazione di X Factor 2024. Le dichiarazioni dei nuovi giudici e della nuova conduttrice Giorgia

X Factor 2024, conferenza stampa di presentazione oggi 10 settembre in diretta dalle 12

X Factor 2024 è alle porte. Da giovedì 12 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW ritorna lo show Sky Original prodotto da Fremantle alla ricerca del talento puro con una giuria totalmente rinnovata. Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi sono i nuovi giudici pronti a mettersi all’opera con le prime audizioni. Novità anche nella conduzione con l’approdo di Giorgia, al suo esordio nella conduzione in solitaria.

Chi sarà il vincitore? In attesa che lo show abbia ufficialmente inizio, oggi si terrà la conferenza stampa di presentazione e noi di TvBlog seguiremo la diretta con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 12.

X Factor 2024, le fasi del programma

X Factor 2024 torna giovedì 13 settembre, in prima serata, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Una settimana dopo, al martedì, verrà trasmessa la puntata in chiaro su Tv8.

Il programma partirà con i consueti casting. Durante le audizioni assisteremo alle performance degli aspiranti concorrenti e ai primi giudizi da parte dei 4 giudici presenti. Per passare alla fase successive sono necessari almeno 3 sì.

Nel corso dell’estate tramite i profili social di Sky abbiamo avuto modo di vedere alcuni estratti dei giudici impegnati durante le registrazioni delle audizioni.

X Factor 2024, La nuova banda

Lo scorso 29 agosto su Sky Uno è andato in onda uno speciale chiamato “X Factor 2024 – La nuova banda” in cui i 4 giudici si sono conosciuti meglio ed hanno confidato aspettative, responsabilità e obiettivi della gara che tra breve inizierà.

Nello spiegare cos’è per loro la musica, Paola Iezzi ha affermato: “Un serbatoio di ispirazione costante, l’unica cosa nella mia vita che ho scelto e non tornerei indietro”

Achille Lauro nel raccontare come si avvicina a questa esperienza dice: “La grande arte all’inizio può essere incomprensibile… quando vedi qualcosa di unico e di diverso non lo capisci mai fino in fondo”

Gli obiettivi che si è prefissato Manuel Agnelli: “Lo scopo primario è trovare un linguaggio che ti faccia stare bene e ti faccia comunicare delle cose con una unicità che può essere diversa da quella che tutti gli altri ragazzi hanno”.

Jake la Furia invece dichiara: “Tutti vogliono diventare famosi non si capisce bene facendo cosa, io invece sto cercando gente che faccia musica, che abbia urgenza di fare musica e che voglia fare quello. Sto cercando più sostanza che forma”.

Infine Giorgia, probabilmente la più attesa per il suo debutto assoluto in un ruolo del tutto nuovo per lei:

“Diventare conduttrice di X Factor… mi fa impressione anche dirlo, mi impaurisce e mi esalta allo stesso tempo. Però forse mi esalta più di quanto mi impaurisca, altrimenti non avrei avuto il coraggio di dire “va bene, lo faccio”.

X Factor 2024, la conferenza stampa in diretta

Vi aspettiamo dalle 12 per seguire, insieme a noi, la conferenza stampa in tempo reale.

