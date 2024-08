X Factor sta per tornare con un’edizione 2024 rinnovata – la diciottesima – tuttora in fase di costruzione, la vedremo naturalmente su Sky e in streaming su NOW. La data di partenza la sappiamo, è quella di giovedì 12 settembre. Conosciamo anche i quattro giudici che vedono tre new entries come Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia ed un ritorno che porta il nome di Manuel Agnelli.

Giorgia è la nuova conduttrice, succede dopo il biennio di Francesca Michielin, a lei il compito di introdurre lo show e, nel backstage, accompagnare gli aspiranti concorrenti subito prima e subito dopo la loro esibizione.

Immancabile la foto che immortala i ‘primi giorni di scuola’ dei giudici, dunque eccoli al tavolo.

La foto è stata scattata nel corso delle audizioni all’Allianz Cloud di Milano, la prima fase di selezione in cui le squadre non sono ancora formate, dunque dove la gara non è ancora nel suo vivo. Qui i giudici so in questa primissima fase di selezione, quando le squadre non sono ancora formate, la gara non è partita e i giudici sono quindi chiamati “solo” a una pacifica collaborazione. L’emozione di Giorgia traspare dal suo volto, e non poteva che essere così data la nuova esperienza da conduttrice.

X Factor 2024, il video con i giudici e la conduttrice Giorgia

C’è anche un filmato che riassume solo una minima parte di ciò che si vedrà nello show Sky Original, dai giudizi severi e non, ai momenti di relax e divertimento al tavolo. Piccoli curiosi retroscena in cui diventano protagoniste persino le “bimbe di Manuel” che mettono in imbarazzo Agnelli. Si diverte, scambia battute con i suoi colleghi e si lascia andare ad una confessione: “Non mi sono mai trovato così bene con una giuria”.

Sarà una pace duratura? La gara ad un certo punto metterà da parte i buonismi per concentrarsi sui talenti che prenderanno parte alla fase dei live di X Factor 2024 e che li porteranno alla finale del prossimo 5 dicembre, quest’anno in uno scenario unico e inedito per il talent show: Piazza del Plebiscito a Napoli.