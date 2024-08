“La festa della musica”: questo è il claim di X Factor 2024, che torna con un’edizione totalmente rinnovata da giovedì 12 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW. Nel promo messo a disposizione da Sky troviamo i quattro giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi insieme alla conduttrice Giorgia (al suo esordio nella conduzione in solitaria).

I quattro partecipano a una festa, divertendosi – chi al biliardo, chi in piscina, chi in consolle, chi brindando – fino a quando non arriva Giorgia, che subito si pone al centro della festa e soprattutto alla guida del quartetto dei giudici.

Al tavolo ci saranno obiettivi concreti, grandi aspettative e tanti confronti tecnici: ciascun giudice porterà con convinzione e autorevolezza la propria idea di musica – e non può essere altrimenti, con quattro carriere, stili e personalità così definite e distinte tra loro.

In comune avranno, sin da subito, la voglia di consigliare e supportare al meglio gli aspiranti concorrenti di #XF2024, e lo faranno con un clima molto positivo. Anche questa edizione di X Factor è uno show Sky Original, prodotto da Fremantle.