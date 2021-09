Questa mattina presso il Blue Note di Milano si terrà la presentazione di X Factor 2021, ovvero sulla quindicesima edizione del talent musicale in onda su Sky.

All’incontro con i giornalisti, che prevede anche la proiezione di una parte della prima puntata del programma, saranno presenti il nuovo conduttore Ludovico Tersigni e i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

C’è grande curiosità di scoprire come sarà la prima edizione senza categorie, cosa pensano i giudici di questa decisione e quali saranno i parametri che useranno i coach per selezionare i propri talenti. Ricordiamo che ognuno di loro dovrà avere almeno un gruppo nel team. In questo modo c’è chi teme che a rischiare di più siano quelli che una volta erano considerati Over. Il talento oltre a non aver genere, non avrà neanche età? Lo scopriremo presto.

Vi aspettiamo per scoprire insieme a noi qualche informazione in più. La live inizierà alle 11.30 durante la proiezione della prima puntata. Stay Tuned.