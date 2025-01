Un omaggio a Giacomo Puccini con numerosi ospiti pronti a raccontarne il genio in chiave pop

La musica è protagonista del primo giorno dell’anno: oltre ai tradizionali concerti benauguranti, Raitre infatti questa sera, mercoledì 1° gennaio 2025, alle 21:20, propone Viva Puccini, una serata-evento dedicata al celebre compositore ed ai suoi brani più famosi, in un racconto pop che si può avvalere di numerosi ospiti in uno studio che mette al centro l’orchestra. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Viva Puccini su Rai 3

Viva Puccini Un viaggio straordinario, dove la musica classica incontra il pop.In occasione del centenario di #GiacomoPuccini, un'eccezionale orchestra diretta dal maestro Beatrice Venezi. Bianca Guaccero conduce ➡️ #VivaPuccini, prossimamente in prima serata #Rai3.

L’idea di partenza è apparentemente semplice: raccontare Giacomo Puccini attraverso il maggior numero possibile di sfaccettature, artistiche e personali. Puccini uomo raffinato, artista tra i più noti nel mondo, benedetto già dopo le sue prime prove artistiche, compositore che porta un segno di profondo rinnovamento nel melodramma sul piano musicale e su quello narrativo.

Puccini uomo capace di momenti di profonda commozione, dedito all’amore smisurato per la madre Albina, sempre riconoscente all’amata e paziente moglie Elvira, con la quale ebbe un rapporto burrascoso a causa delle sue numerose scappatelle, ma che volle sempre accanto.

Ma anche Puccini gaudente, amante della moda, dell’arte, della caccia, del buon cibo e del buon vino, della velocità con la sua collezione di auto. Attraverso questo programma si racconterà un Puccini inedito, musicista geniale e uomo irriverente, un bastian contrario del suo tempo, dal carattere guascone e sempre pronto allo scherzo.

Il programma è nato da un’idea del Maestro Beatrice Venezi e di Angelo Bozzolini ed è scritto da loro con Luciano Federico, Marco Pantaleo e Francesco Antonioni. A produrre la Direzione Intrattenimento Prime Time Rai e Aut Aut Production. La regia è Fabrizio Alaimo Guttuso.

Viva Puccini con Bianca Guaccero

© Pagina Facebook di Beatrice Venezi

La conduttrice che affianca Beatrice Venezi nel corso del programma è Bianca Guaccero. Attrice, cantante e presentatrice, è reduce dalla vittoria di Ballando con le stelle 2024, affiancherà Nek nella prossima edizione di Dalla strada al palco e condurrà con Gabriele Corsi e Maria Sole Pollio il PrimaFestival.

Viva Puccini, ospiti

Numerosi gli ospiti che interagiscono con l’orchestra in studio. Tra questi, Enrico Stinchelli, Gianmarco Tognazzi, Malika Ayane, Frida Bollani, la compagnia di ballo del Teatro Sistina, Maurizio Solieri, Filippo Graziani, Giordano Bruno Guerri, Paolo Bolpagni e Leonardo Fiaschi.

Viva Puccini l’orchestra

© Pagina Facebook di Beatrice Venezi

I vari brani proposti nel programma sono eseguiti dalla Nuova Orchestra Scarlatti, diretta dal Maestro Venezi. Tutti i brani sono stati eseguiti in presa diretta, con l’orchestra che ha preparato il repertorio pucciniano secondo un metodo filologico molto rigoroso. I brani pop sono stati tutti immaginati e arrangiati grazie alla collaborazione tra il Maestro Francesco Antonioni e Beatrice Venezi e, nella maggior parte dei casi, eseguiti in tv per la prima volta.

Viva Puccini è in diretta?

No, il programma è stato registrato.

Dov’è stato registrato Viva Puccini?

Il programma è stato registrato in uno studio del Centro di Produzione Rai di Napoli, che è stato reimmaginato per porre l’orchestra e il suo direttore al centro della scena.

Viva Puccini su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raitre, è possibile vedere Viva Puccini in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet. smartphone.