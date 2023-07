Non diciamo che era inevitabile, ma quasi quasi ce l’aspettavamo. Dare un microfono in mano al Governatore della Campania Vincenzo de Luca vuol dire aspettarsi l’imprevedibile. Così è stato, e la presentazione dei Palinsesti Rai 2023-24 avvenuta stamattina all’auditorium Rai di Napoli (seguita in diretta su TvBlog) si sono aperti con i fuochi d’artificio, quelli verbali s’intende.

Il riferimento è all’uscita che il Presidente della Regione ha rivolto nei confronti dello scrittore Mauro Corona, presenza fissa di #Cartabianca che ora andrà a fare visita a Bianca Berlinguer nelle nuove avventure in vista a Mediaset.

De Luca la chiama una “doglianza” da rivelare. Prende come pretesto proprio le dimissioni recenti della Berlinguer per dirne quattro contro lo scrittore a suo modo, senza freni: “Ho visto che se ne va la Berlinguer dalla Rai. Ora, pensare di non poter vedere quel Neanderthal, quel troglodita che si presentava vestito come un capraio afghano, un cammelliere yemenita. Io sto male a immaginare che non vedremo più quell’immagine di raffinatezza ed eleganza.” e la stoccata finale “Avete tirato questa sola a Mediaset, bene per loro“.

Manco a dirlo, le parole di Vincenzo de Luca stanno già facendo il giro del web. Ci sarà una replica in vista da parte dello scrittore?

De Luca ai #PalinsestiRai: "Ho visto che se ne va la Berlinguer. Non vedremo più Corona, quel neanderthal, quel troglodita vestito da capraio afgano. Che bella sola avete tirato a Mediaset" pic.twitter.com/bAmX2KxzB5 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) July 7, 2023

Palinsesti Rai, Vincenzo de Luca: “Rai ha grande responsabilità verso nuove generazioni”

De Luca ha aperto il suo intervento elogiando il Servizio Pubblico: “La Rai è una delle grandi azienda che – al di là delle vicende politiche – mantengono un carattere nazionale. Quando parliamo di Rai parliamo di aziende che sono la ricchezza e l’ossatura del nostro paese. Dal punto di vista culturale e civile è una presenza insostituibile in Italia“.

Poi un riferimento alla consapevolezza di una responsabilità: “Credo che dobbiamo fare tutti quanti un salto di qualità, abbiamo un tempo maledettamente complicato, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni. La responsabilità della Rai è enormemente cresciuta negli ultimi tempi. Vorrei che voi aveste fino in fondo la consapevolezza di avere una grande responsabilità nel trasmettere, non un’immagine edulcorata della realtà, ma un’immagine vera. Purché ci siano anche i valori e qualche messaggio civile“.

Un accordo per la ristrutturazione della sede Rai di Napoli

Il rapporto di collaborazione tra azienda e sede Rai di Napoli prosegue tra progetti realizzati e da realizzare. Tra questi c’è una sollecitazione sollevata dal Presidente: “Stringere un accordo per la ristrutturazione generale di questa sede. Vi potremo dare una mano economicamente, a coprire tutto il finanziamento se necessario. Rischiamo di rimanere con i sospiri e con le buone intenzioni”.

De Luca ricorda che Ricordo che qualche anno fa era diventata plausibile l’ipotesi di smantellamento della sede Rai di Napoli, Roberto Sergio (AD Rai) fa cenno di ‘no’ con il capo, de Luca lo vede e si rassicura “Vedo che s’intende non solo mantenere, ma consolidare e rafforzare la struttura“.