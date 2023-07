Palinsesti Rai 2023-2024, la presentazione in diretta

È arrivato il giorno della presentazione dei Palinsesti Rai della stagione 2023-2024, che seguiremo live su TvBlog dalle 12 in diretta dal Centro di Produzione Tv di Napoli che in questo 2023 festeggia i suoi primi 60 anni di attività.

In realtà, dopo tutti i rumors e i colpi di scena che si sono susseguiti da maggio a oggi sembra ci sia davvero poco da annunciare, ma ci aspettiamo qualche dato su Sanremo 2024, con qualche nome nel cast artistico. Chi condurrà accanto ad Amadeus, ad esempio, e se davvero quest’anno sarà cambiata la formula dell’alternanza della co-conduttrice femminile a favore di una partner stabile.

Per quanto riguarda la programmazione delle tre reti generaliste, sono di questa mattina alcune nostre nuove anticipazioni, come Gothan, il nuovo programma di RaiTre con Salvo Sottile che andrà in onda in staffetta con Report nel prime time della domenica. Non sarà annunciato oggi il sostituto di #Cartabianca, invece: dopo le dimissioni della Berlinguer e il suo passaggio a Rete 4, ufficializzato negli upfront Mediaset, in Rai si sta pensando al da farsi. Decaduta l’ipotesi Bortone e “inesistente” quella di Giletti, si pensa a – con calma – a un nuovo nome e a un nuovo programma che dia filo da torcere a DiMartedì.

Vedremo, però, quel che sarà detto nella conferenza stampa di presentazione dei Palinsesti Rai oggi, in una lunga giornata che ha inizio con l’incontro stampa, prosegue con un pranzo al CPTv di Napoli e si conclude la sera con il photocall di talent e vertici e con un vero e proprio show di presentazione.

Upfronts Rai 2023-2024, chi c’è?

Attesi al Centro di Produzione Rai di Napoli ovviamente i vertici dell’Azienda, dalla Presidente Marinella Soldi all’AD Roberto Sergio, al suo debutto in questo ruolo. Attesi anche i neo direttori di Genere, da Marcello Ciannamea a capo dell’Intrattenimento Prime Time, ad Angelo Mellone, Direttore dell’Intrattenimento Day Time, quindi Paolo Corsini alla testa dell’Approfondimento, Adriano De Maio, alla guida della direzione Cinema e Serie Tv, e Monica Maggioni, direttrice dell’Offerta informativa. Attese anche Maria Pia Ammirati, Fiction, Elena Capparelli, direttrice RaiPlay e Digital, Silvia Calandrelli, alla guida di Cultura ed Educational, e Luca Milano, della direzione Kids. Vedremo, peraltro, se nel corso della presentazione sarà dato spazio anche alla programmazione Bambini e Ragazzi.