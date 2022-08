Ciò che si vociferava da tempo, viene confermato da Veronica Peparini: non sarà più un’insegnante di Amici di Maria de Filippi. E’ la diretta interessata a dichiararlo in un’intervista realizzata da Lorella Cuccarini (lei sì, rinconfermata nel banco di Amici per il terzo anno consecutivo) sul suo canale YouTube per la rubrica “Un caffè con…“.

Dopo 9 anni (è entrata nel 2013) dunque si conclude l’esperienza della coreografa e ballerina nella scuola più popolare del piccolo schermo che l’ha fatta conoscere al grande pubblico. L’addio di Veronica Peparini da Amici è il secondo dopo quello della speaker radiofonica Anna Pettinelli: “Amici è stata una cosa bella” dichiara parlando già al passato e senza addentrarsi nei motivi dell’addio “alla fine è stata una scuola anche per me a tutti gli effetti“. Per il programma e per la serie di anni trascorsi, ciò che traspare dalle parole dell’ex insegnante è il senso di gratitudine per ciò che ha potuto portare:

Che valore attribuisco ad Amici nella mia crescita? Per me è stato un percorso importante. Il valore che gli attribuisco è altissimo nel senso che mi ha insegnato molto, soprattutto a rapportarmi con i ragazzi. Mi ha fatto capire che non erano miei e che non li possedevo.

Quindi esprime le sensazioni provate nel rapportarsi con tanti allievi passati da quella scuola, portando uno spaccato della vita da insegnante: “Quando insegni ti senti come se quei ragazzi fossero i tuoi. Però in realtà non è così, perché poi è giusto che loro prendano la loro strada e si stacchino da te”.

Ha partecipato a molti serali costruendo un numero importante di coreografie che hanno aiutato molti allievi a formarsi ed andare avanti nel percorso all’interno della scuola: “Ho fatto talmente tante di quelle coreografie, anche per il serale, così tante cose. Alla fine è stato come un rodaggio. Perché Amici è una macchina con tempi stretti. Una volta fatto Amici credo che tu puoi fare tutto. Vale sia per i ragazzi che per noi professori. Adesso se devo montare una coreografia è una passeggiata”.

Di certo non si può dire che Veronica Peparini non abbia lasciato il segno nel programma, non solo per i tanti battibecchi con Alessandra Celentano (che ora dovrà spostare il suo mirino altrove), ma anche per un amore trovato. La scuola di Amici è stato il luogo in cui ha potuto conoscere anche il suo attuale compagno,Andreas Muller (ballerino professionista nel programma): “Nella mia vita non avevo avuto rapporti d’amore con un ballerino. Forse era scritto, doveva essere così” e ancora “Di Andreas non so cosa mi abbia fatto innamorare. Per me era una cosa impensabile. Mai avrei immaginato una cosa del genere. Era veramente l’ultima cosa che dovrebbe succedere dentro un programma“.

Quali saranno gli impegni futuri di Veronica Peparini fuori da Amici? Tornerà a far visita alla scuola così com’è accaduto per Garrison nell’ultima stagione?