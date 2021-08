“Io non guardo la tv, sono anni che non l’accendo. Rispetto alla tv spagnola, che ha un lato gossipparo allucinante, in Italia usano le donne come oggetto in maniera spudorata. Qual è il senso delle due veline che ballano a Striscia la notizia? Antonio Ricci dice che è un modo di fare ironia. A me non sembra, sono due belle ragazze che fanno un ballettino, ma cosa vuol dire? I format sono sempre gli stessi e Striscia c’è anche in Spagna, però lì non vedi tutte queste ragazze, per il varietà c’è un conduttore e basta“. Così parlò dieci anni fa Vanessa Incontrada. E indovinate chi sarà la nuova conduttrice di Striscia la notizia? Bingo!

Le dichiarazioni del 2011 furono rilasciate dalla showgirl in un’intervista al quotidiano La Stampa che fece rumore e nella quale fu anche più esplicita, parlando delle veline:

Non ne vedo l’utilità, e non è una questione di femminismo: non critico il ruolo né l’esibizionismo delle persone, nessuno può giudicare perché non sai mai cosa farai tu in futuro. Però così che razza di messaggio è… vuoi cantare? Canta, Vuoi ballare? Balla. Ma cos’è far la velina? E non mi venite a raccontare che Cristo è morto dal sonno: qui l’ironia non c’entra nulla”.

A distanza di dieci anni Vanessa Incontrada (che, come confermato oggi da Tv Sorrisi e Canzoni, sarà affiancata da Alessandro Siani dietro il bancone del tg satirico di Canale 5) ha cambiato idea (non sarebbe l’unica a farlo in tv) sulle veline oppure continua a pensare che siano inutili? Per la cronaca, nella stagione al via lunedì 27 settembre su Canale 5 dovrebbe esserci il cambio di veline, con la bionda Talisa Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti (entrambe ex Amici) pronte a sostituire Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.