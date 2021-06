Sorprese in arrivo a Striscia la notizia. Da settembre prossimo, dopo quattro anni, cambieranno le veline. Stando a quanto scrive Nuovo Tv, infatti, nella 34esima edizione accanto al Gabibbo non ci saranno Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, fresche di record assoluto nel programma di Canale 5. Al loro posto arriveranno la bionda Talisa Ravagnani e la mora Giulia Pelagatti, rispettivamente di 19 e di 22 anni. Entrambe sono già conosciute dal pubblico televisivo, avendo partecipato come aspiranti ballerine ad Amici di Maria De Filippi. In particolare, Talisa era nella scuola di Amici 19, mentre Giulia ha preso parte ad Amici 16, oltre ad aver lavorato in trasmissioni televisive come Colorado su Italia 1 e Felicissima Sera su Canale 5.

La notizia del cambio di guardia tra le veline era già trapelata nelle scorse settimane, mentre i nomi delle new entry, rivelati da Nuovo Tv, sono tutti ancora da ufficializzare. Per quanto riguarda la conduzione della prossima edizione di Striscia la notizia, di recente si è parlato dell’arrivo dietro il bancone di Alessandro Siani con una tra Vanessa Incontrada e Ambra, al posto di Ficarra e Picone, passati ufficialmente a Netflix. Per il resto le coppie ‘storiche’ Ezio Greggio-Enzo Iacchetti e Gerry Scotti-Michelle Hunziker (+ Francesca Manzini) dovrebbero essere confermate. Ma anche in questo caso non sono da escludere sorprese e colpi dell’ultima ora.

Tornando a Shaila (anche lei ex Amici) e Mikaela, va ricordato che sono state le prime veline a essere trasformate in avatar 3D ballando in diverse dimensioni/mondi. Inoltre, si sono moltiplicate in 12 veline che hanno danzato contemporaneamente sul bancone del tg satirico. E, infine, sono state le sole ad aver cantato con la propria voce durante uno stacchetto. A loro è spettato anche il ‘prestigioso’ compito di consegnare tre tapiri d’oro social: a Wanda Nara, a Barbara D’Urso e a Pierdavide Carone con i Dear Jack. Quali nuovi primati attendono Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti?