Oggi, lunedì 24 maggio 2021, è un giorno storico per Striscia la notizia e in particolare per le veline (il cui termine è entrato nel 2004 nello Zingarelli con la seguente definizione: ‘Vallette addette alla consegna di comunicati durante una trasmissione televisiva’). Infatti, con la puntata in onda stasera su Canale 5, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva diventano ufficialmente le veline più longeve del programma di Antonio Ricci; con 886 puntate all’attivo superano le precedenti tenutarie del titolo, Federica Nargi e Costanza Caracciolo (885 puntate). Medaglia di bronzo al duo Ludovica Frasca e Irene Cioni (866 puntate). A fine stagione (e fine mandato) toccheranno quota 903.

Per Shaila (24 anni) e Mikaela (27 anni) si tratta di un nuovo primato tutto interno alla trasmissione dell’access prime time di Canale 5, visto che erano già le uniche veline nella storia ad aver condotto Paperissima Sprint in coppia rimanendo ancora le veline in carica.

Tra le curiosità, va segnalato che Shaila (ex Amici) e Mikaela sono state le prime a essere trasformate in avatar 3D ballando in diverse dimensioni/mondi. Addirittura, si sono moltiplicate in 12 veline che hanno danzato contemporaneamente sul bancone del tg satirico. E, infine, sono state le sole ad aver cantato con la propria voce durante uno stacchetto.

A loro è spettato anche il ‘prestigioso’ compito di consegnare tre tapiri d’oro social: a Wanda Nara, a Barbara D’Urso e a Pierdavide Carone con i Dear Jack.

Mikaela, nata a Mosca da papà angolano e mamma afghana e cresciuta a Genova, ha detto:

All’inizio non è stato facile, in tanti mi hanno ricoperta di insulti. L’Italia oggi è sempre più multiculturale. Viviamo un momento delicato, come le proteste di Black Lives Matter insegnano. Spero di vedere molte altre ragazze di colore in tivù.

Shaila, invece, ha fatto sapere che “mi piacerebbe essere stata di ispirazione per tutte quelle bambine che non trovavano quasi mai qualcuno come loro sullo schermo e che pensavano di dover cambiare, stirarsi i capelli, essere diverse“.

Fino ad oggi sono 41 le veline che hanno ballato sul bancone di Striscia la notizia dal 1988 a oggi. Ma nel programma di Canale 5 si sono visti anche velini maschi, ossia Edo Soldo, il primo, presente in maniera saltuaria negli anni 90, Luca Maria Todini nel 2014 (vinse il casting per affiancare l’allora conduttrice Anna Maria Barbera) e la prima coppia tutta al maschile Elia Fongaro e Pierpaolo Petrelli nel 2013.