Per la quinta edizione consecutiva, dietro il bancone di Striscia la Notizia, tornerà la coppia composta da Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Da lunedì 11 marzo 2024, dietro al bancone di Striscia la Notizia, tornerà la coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini.

Il conduttore pavese e la comica e imitatrice romana condurranno in coppia il telegiornale satirico di Antonio Ricci, in onda come sappiamo nell’access prime time di Canale 5, per la quinta edizione consecutiva.

Di seguito, trovate le dichiarazioni ufficiali di Francesca Manzini che, nelle ultime quattro stagioni di Striscia, ha condotto 54 puntate:

È la mia quinta edizione e come al liceo conseguirò il diploma di maturità nel saper raccontare la vita con curiosità, satira, libertà e leggerezza. Il mio professor Scotti e il mio preside Ricci saranno, sfortunatamente per loro, fieri di me!

Qui, invece, trovate le dichiarazioni ufficiali di Gerry Scotti che condurrà Striscia per la quattordicesima edizione, con 555 puntate all’attivo:

Telespettatori di Striscia, sono ancora qui. Come si diceva a scuola non sembra ma è già passato un anno. Attenzione, però: a differenza di quanto dice la Manzini bisogna essere consapevoli che quando ci si siede dietro al bancone di Striscia gli esami non finiscono mai.

Per quanto riguarda l’edizione 2023-2024 di Striscia la Notizia, la coppia Scotti/Manzini sarà la quarta coppia di quest’edizione dopo Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, che hanno aperto la stagione in corso e che hanno condotto il tg fino al 14 ottobre 2023, dopo Roberto Lipari e Sergio Friscia, che hanno condotto il programma in due periodi, dal 16 ottobre al 9 dicembre 2023 e dal 12 febbraio al 9 marzo 2024, e dopo la coppia storica Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che è rimasta dietro al bancone di Striscia dall’11 dicembre 2023 fino al 10 febbraio 2024.

Gerry Scotti e Francesca Manzini rimarranno alla guida del programma di Antonio Ricci fino a sabato 30 marzo 2024.

In questo periodo, Striscia si sta occupando del presunto “televoto-gate” del Festival di Sanremo 2024, con i voti non registrati che sarebbero, fino ad ora, 2 milioni e che supererebbero, quindi, il numero delle preferenze registrate validamente (1 milione e mezzo).