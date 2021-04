Quando, il dicembre scorso, avevano annunciato l’addio definitivo a Striscia la Notizia dicendo di avere “solo voglia di rimescolare le carte” e “tanti sogni, speriamo di realizzarli presto”, ancora non si sapeva cosa avrebbero fatto. Ora, sembra invece più chiaro: Ficarra e Picone approderanno su Netflix con una serie tv tutta loro, il cui titolo sarà Incastrati.

In realtà, i dettagli a proposito sono ancora pochissimi: quello che per ora ci è dato sapere è che a produrre la serie (la prima del duo comico, fino ad oggi impegnati o in programmi tv o al cinema) sarà Tramp Limited srl, società di produzione dietro a quasi tutti i successi cinematografici di Salvatore Ficarra e Valentino Picone, da “La matassa” fino al recente “Il primo Natale”.

Sulla trama, tutto tace: inevitabile pensare che il duo si cimenterà con una commedia, ma sarà curioso vedere se l’approdo su Netflix comporterà qualche novità in fase di scrittura o sui temi trattati. Ficarra e Picone, nei loro film, hanno sempre ironizzato sui vizi degli italiani di oggi, prendendo in giro alcuni atteggiamenti e puntando il dito, con ironia, verso alcune situazioni che accomunano le città del nostro Paese.

Le riprese, stando a quanto riporta Il Giornale di Sicilia, dovrebbero iniziare il 26 aprile e svolgersi a Palermo, tant’è che la città ha già diramato un’ordinanza con cui limita la circolazione dal 6 all’11 maggio nella zona di via Marchese di Villabianca, e in un tratto di via Mario Rutelli, via De Amicis, via La Marmora e via D’Azeglio.

Nessuna notizia neanche sul cast, se non che la produzione starebbe cercando attrici di età tra i 35 ed i 45 anni. Una delle poche certezze sarà la presenza nel cast tecnico di Daniele Ciprì come direttore della fotografia (incarico che ricoprì anche con “Il primo Natale”).

“Appena sarete pronti con nuovi progetti non vediamo l’ora di lavorare ancora insieme”, aveva detto, tornando a dicembre, Pier Silvio Berlusconi, commentando la decisione dei due di lasciare lo storico programma di Canale 5. E chissà che Mediaset non sia in qualche modo coinvolta nella produzione, così come già fa con alcuni film destinati prima a Netflix e poi alla tv.