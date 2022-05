Upfront CBS 2022/23: tagliate le comedy arrivano So Help Me Todd, East New York e True Lies

CBS è la rete in chiaro più vista nel totale del pubblico americano. E forte di questo successo Kelly Kahl, presidente di CBS Entertainment, ha presentato agli investitori pubblicitari un palinsesto stabile con l’aggiunta di qualche novità, come lo stretto collegamento con la piattaforma di streaming Paramount+ (confermata in arrivo entro la fine del 2022 in Italia). Dopo ABC, NBC e FOX. vediamo cosa ci aspetta nella prossima stagione in casa CBS.

Upfront CBS 2022/23 le serie tv rinnovate e cancellate

CBS ha rinnovato gran parte dei suoi marchi storici tra cui le 3 serie tv di FBI tutte e tre rinnovate per 2 stagioni così come The Equalizer e le tre di NCIS. Tra le cancellazioni più clamorose c’è sicuramente quella di Magnum P.I. che aveva una media di 7.3 milioni di spettatori e lo 0.7 di rating nel pubblico 18-49 anni, migliore di prodotti rinnovati come SWAT e CSI: Vegas. Ma come ormai capita sempre più frequentemente, la cancellazione è stata determinata da ragioni economiche.

Infatti Magnum P.I. era prodotta da Universal Tv e le due società non sono riuscite a trovare un accordo economico per rinnovare la serie “è stata una decisione difficile” ha commentato Kahl. Clamorosa anche la contemporanea chiusura di B Positive e United States of Al due comedy di Chuck Lorre (il papà di The Big Bang Theory), entrambe alla seconda stagione. Ma Kelly Kahl ha assicurato che Lorre sta già lavorando al prossimo progetto comedy per CBS anche se al momento la rete non sembra intenzionata ad aggiungere nuove serie comedy oltre Young Sheldon e Ghosts.

Le serie tv rinnovate da CBS:

NCIS

NCIS: Hawaii

NCIS: Los Angeles

FBI

FBI: International

FBI: Most Wanted

The Equalizer

The Neighbrohood

Bob Hearts Abishola

Ghost

CSI: Vegas

SWAT

Blue Bloods

Young Sheldon

Le serie tv cancellate da CBS:

Bull

B Positive

United States of Al

Good Sam

How We Roll

Upfront CBS 2022/23 Il palinsesto autunnale

CBS decide di lanciare subito 3 delle 4 nuove serie tv ordinate in vista della prossima stagione. Confermato in blocco il lunedì e il martedì sera, dalla prossima stagione il mercoledì sarà dedicato agli show tra reality e dating show. Eliminata una storica ora comedy al giovedì, da questa stagione ci saranno solo due comedy Young Sheldon e Ghosts mentre alle 21:00 arriva un legal drama che sembra avere delle sfumature leggere.

Lunedì

20:00 The Neighborhood

20:30 Bob Hearts Abishola

21:00 NCIS

22:00 NCIS: Hawaii

Martedì

20:00 FBI

21:00 FBI International

22:00 FBI Most Wanted

Mercoledì

20:00 Survivor

21:00 The Amazing Race

22:00 The Real Love Boat

Giovedì

20:00 Young Sheldon

20:30 Ghosts

21:00 So Help Me Todd (nuova serie)

22:00 CSI: Vegas

Venerdì

20:00 SWAT

21:00 Fire Country (nuova serie)

22:00 Blue Bloods

Domenica

20:00 The Equalizer

21:00 East New York

22:00 NCIS: Los Angels

Upfront CBS 2022/23 le nuove serie tv

CBS nella prossima stagione tv presenta 4 nuove serie tv drama pronte per conquistare il pubblico della rete: c’è un legal drama con venature comiche, un drama sui pompieri, un poliziesco e un adattamento di un film molto noto degli anni ’90.

So Help Me Todd – drama

So Help Me Todd è una serie tv legal con al centro una coppia madre-figlio che promette scintille. La serie era stata ordinata con Geena Davis come protagonista ma l’attrice ha lasciato la produzione ancor prima dell’avvio delle riprese. La protagonista è così Marcia Gay Harden, nei panni di un’avvocatessa, rimasta da poco single, che collabora con il figlio Todd (Skylar Astin) da sempre la pecora nera della famiglia perchè ha deciso di fare l’investigatore privato. Scritta da Scott Prendegars la serie è prodotta da CBS Studios.

Fire Country – drama

Fire Country è un drama su un programma dei pompieri del nord della California che fa lavorare i detenuti. Nato da un’idea di Max Thieriot, cresciuto proprio nella California del Nord e che sarà il protagonista Bode Donovan. Nel cast anche Billy Burke, Kevin Alejandro, Diane Farr e Jules Latimer. Prodotta da CBS Studios la serie è scritta da Thieriot con Joan Rater.

East New York – Drama

Amanda Warren è Regina Haywood nuovo capo del 74° distretto di East New York, un quartiere al confine con Brooklyn che sta attraversando profondi cambiamenti pur mantenendo un’anima popolare. Legata direttamente alla comunità che ora controlla, Haywood è decisa a sviluppare metodi creativi per proteggere gli abitanti ma dovrà cambiare anche l’approccio dei poliziotti, non certo propensi ai suoi nuovi metodi. Nel cast anche Jimmy Smits, Ruben Santiago-Hudson, Kevin Rankin, Olivia Luccardi, Lavel Schley. La serie è creata da William Finklestein e Mike Flynn e prodotta da Warner Bros.

True Lies – Drama

Prodotta da 20th Television, aspetto che ha reso complicate le trattative per l’ordine, True Lies è l’adattamento del film omonimo di James Cameron con Arnold Schwarzenegger e Jamie Lee Curtis. Al centro una donna Helen che scopre come il marito sia una spia internazionale e finisce coinvolta nelle attività del compagno, trovando così nuova linfa nel loro rapporto ma anche nella sua vita. I protagonisti sono Steve Howesy e Ginger Gonzaga, la serie è stata sviluppata su un soggetto di Matt Nix da Anthony Hemingway. Debutterà nel 2023.

Fonte: deadline