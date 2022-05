Upfront 2022/23 ABC: le nuove serie tv Alaska e The Rookie: Feds in autunno

ABC ha presentato agli investitori e al pubblico americano le novità della prossima stagione tra qualche cancellazione e il rinnovo sostanziale di gran parte della sua programmazione, come NBC e FOX. La stagione 2022/23 sarà la prima senza Dancing with the Stars il Ballando con le stelle Americano, che in un’ottica di strategia di gruppo, è stato trasferito su Disney+ in streaming (solo per gli USA). Al suo posto arriverà il dating show Bachelor in Paradise.

Durante la presentazione della stagione, Craig Erwich, presidente degli Hulu Originals & ABC Entertainment, ha aperto alla possibilità che sia Chris Rock a condurre gli Oscar il prossimo 12 marzo 2023. Tra le nuove serie tv ABC ha ordinato finora tre drama e una comedy e porterà sul suo canale tre attrici come Hilary Swank, Gina Rodriguez e Niecy Nash.

Upfront 2022/23 ABC – Le serie tv rinnovate e cancellate

ABC ha deciso di non operare particolari stravolgimenti alla propria line-up di programmi. Sono state cancellate le novità che non hanno funzionato come Queens e Promise Land che non hanno trovato il pubblico giusto sia in modalità lineare che nell’ormai sempre più importante distribuzione streaming. Per il resto tanti rinnovi dei suoi titoli forti, compresa Abbott Elementary una commedia ancora inedita in Italia ma apprezzata da pubblico e critica (e che potrebbe essere tra le sorprese ai prossimi Emmy).

Le serie tv rinnovate di ABC:

Grey’s Anatomy,

Station 19,

The Rookie,

Abbot Elementary,

The Goldbergs,

Big Sky,

The Conners,

A Million Little Things,

Home Economics,

The Wonder Years

Le serie tv cancellate di ABC:

Queens dopo 1 stagione

Promised Land dopo 1 stagione

Women of the Movement (la serie è antologica ma al momento non ci sono piani per una seconda stagione)

black-ish (ultima stagione)

Craig Erwich ha rassicurato che non è ancora stata presa una decisione sul futuro di Grey’s Anatomy e The Goldbergs quindi non è certo che le prossime stagioni siano le ultime.

Upfront 2022/23 ABC – Il palinsesto

La grossa novità del palinsesto ABC per l’autunno 2022 è l’arrivo di Bachelor in Paradise con 4 ore settimanali e doppio appuntamento il lunedì e martedì, ricalcando quanto normalmente la rete faceva durante l’estate. Craig Erwich responsabile dell’intrattenimento, si è dimostrato molto fiducioso rispetto al programma che secondo i loro auspici dovrebbe mantenere gli stessi dati di Dancing with the Stars magari aumentando anche nei rating del pubblico più giovane, in considerazione del fatto che si tratta di un dating show apprezzato dal pubblico social.

Dimostrazione di fiducia per Abbott Elementary che entra nel “mercoledì comedy” di ABC prendendo il prestigioso slot delle 21:00 un tempo occupato da Modern Family. Big Sky cambia nuovamente giorno e si piazza al mercoledì sera alle 22:00 dopo esser andato al martedì e al giovedì nei suoi primi 2 anni di vita. ABC spera di regalare ad Alaska con Hilary Swank il pubblico fedele di Grey’s Anatomy e Station 19.

Lunedì

20:00 Bachelor in Paradise

22:00 The Good Doctor s.6

Martedì

20:00 Bachelor in Paradise

22:00 The Rookie Feds s.1

Mercoledì

20:00 The Conners s.5

20:30 The Goldbergs s.10

21:00 Abbott Elementary s.2

21:30 Home Economics s.3

22:00 Big Sky S.3

Giovedì

20:00 Station 19 s.6

21:00 Grey’s Anatomy s.19

22:00 Alaska s.1

Venerdì

20:00 Shark Tank

21:00 20/20

Domenica

19:00 America’s Funniest Home Videos

20:00 Celebrity Jeopardy

21:00 Celebrity Wheel of Fortune (La Ruota della fortuna Vip)

22:00 The Rookie s.5

Quella che probabilmente sarà l’ultima stagione di A Million Little Things, debutterà nel corso del 2023. Rimandata al prossimo anno anche The Wonder Years che potrebbe andare a occupare lo slot del martedì sera insieme alla novità Not Dead Yet con Gina Rodriguez (oppure potrebbero alternarsi con le comedy del mercoledì). In midseason anche gli show American Idol, The Bachelor e Judge Steve Harvey.

Upfront 2022/23 ABC – Le nuove serie tv

Sono soltanto tre le nuove serie tv ordinate da ABC cui va aggiunto il progetto Avalon ordinato direttamente a serie al solito David E. Kelley. Ci sono altri pilot in fase di sviluppo che saranno valutati nei mesi successivi per la mideseason o per la prossima stagione.

Un po’ a sorpresa tra le serie ordinate non figura il sequel/reboot di L.A. Law che in Italia conosciamo come Avvocati a Los Angeles e che avrebbe visto Blair Underwood riprendere il ruolo di Jonathan Rollins. Craig Erwich ha spiegato il “pilot non era come lo avremmo voluto” un modo diplomatico per dire che non gli è piaciuto o non l’hanno trovato in linea con la programmazione della rete. Abbandonato anche il progetto comedy Josep con il comico Jo Koy con cui sperano dii lavorare a un altro progetto.

Alaska – Drama

Hilary Swank è la protagonista di un nuovo drama, Alaska, scritto e diretto da Tomm McCarthy, prodotto da 20th Television. Swank è Eileen Fitzgerald una giornalista caduta in disgrazia che lascia New York per lavorare in un piccolo gionrale di Anchorage in Alaska in cerca di redenzione privata e personale. Nel cast anche Jeff Perry, Matt Mallory, Grace Dove, Ami Park e altri.

The Rookie: Fed – Drama

Spinoff di The Rookie con il personaggio della recluta più anziana dell’FBI introdotta in due episodi della serie madre (che vedremo nelle prossime settimane su Rai 2). Creata da Alexi Hawley e Terence Paul Winter, prodotta e distribuita da eOne. Nel cast oltre a Niecy Nash ci saranno Frankie Faison e Felix Solis.

Not Dead Yet – Comedy

Creata da David Windsor e Casey Johnson, già dietro This is Us e The Real O’Neals, Not Dead Yet racconta la storia di Nell Stevens interpretata da Gina Rodriguez, da poco single e che cerca di far ripartire una carriera bloccata da 10 anni e finisce a scrivere necrologi. La serie è l’adattamento del libro Confessions of a 40-something F**k Up di Alexandra Potter. Nel cast anche Joshua Banday e Angela Gibbs. Prodotta da 20th Television.

