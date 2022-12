Uomini e Donne: perché non va in onda oggi, 9 dicembre 2022?

Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, oggi, 9 dicembre 2022, non andrà in onda. Chi si è sintonizzato su Canale 5 per seguire le vicende sentimentali dei tronisti del trono classico e di dame e cavalieri del trono over, quindi, sarà rimasto sorpreso nel vedere la sospensione temporanea del loro programma preferito. Scopriamo i motivi della mancata messa in onda della trasmissione.

PERCHÉ UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA?

Il programma si ferma eccezionalmente (oggi 9 dicembre 2022) in occasione del Ponte per la Festa dell’Immacolata Concezione. I fan dei protagonisti del trono classico (occupato da Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e del trono over (che annovera nel parterre volti storici come Gemma Galgani, Pinuccia Della Giovanna, Riccardo Guarnieri, Alessandro Rausa, Armando Incarnato, Biagio Di Maro), però, potranno rivedere, in tv, i propri beniamini molto presto. Sospesa anche la striscia quotidiana di ‘Amici’ mentre sarà trasmesso regolarmente il daytime del ‘Grande Fratello Vip’.

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA OGGI 9 DICEMBRE 2022: QUANDO TORNA?

L’appuntamento con la trasmissione pomeridiana di Canale 5 è per lunedì 12 dicembre 2022. Nuove puntate allieteranno i fedelissimi telespettatori prima della pausa natalizia. Come sempre, Tvblog seguirà la diretta del programma in liveblogging a partire dalle 14:45.

UOMINI E DONNE OGGI NON IN ONDA: AL SUO POSTO UN FILM

Al posto di Uomini e Donne, oggi 9 dicembre 2022, è previsto ‘Un Natale da Corgi’, un film musicale del 2019, diretto da Andrew Cymek con protagonisti Kelly Kruger, Kevin Mcgarry, Davide Fair, Ariella Cannon, Alys Crocker, Jennifer Dale, Peter Nelson.

La pellicola racconta la storia di Ben, un padre single che per Natale compra a sua figlia un adorabile cucciolo di Corgi, ma volendo farle una sorpresa, chiede a Lauren, una mamma single stacanovista in cerca di relax durante le vacanze natalizie, di prendersene cura. Scatterà la scintilla tra Ben e Lauren?

UOMINI E DONNE: COSA SUCCEDERÀ AD UOMINI E DONNE DOPO LA PAUSA?

Grande attesa per il ritorno in studio di Ida Platano ed Alessandro Vicinanza che, dopo l’intervista a ‘Verissimo’, sveleranno i retroscena inediti delle prime settimane da neo fidanzati. Come li accoglierà Riccardo Guarnieri? Ed, ancora, un acceso scontro tra Tina Cipollari e Pinuccia. Cosa avrà fatto scatenare, questa volta, la furia dell’opinionista nei confronti della dama di Vigevano? Non mancheranno nuovi colpi di scena tra tronisti e corteggiatrici. Le scelte sono dietro l’angolo?!