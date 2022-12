Uomini e Donne: perché non va in onda oggi, 8 dicembre 2022?

Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, oggi, 8 dicembre 2022, non va in onda. Chi si è sintonizzati su Canale 5 per seguire le vicende sentimentali dei tronisti del Trono classico e di quello Over, quindi, saranno rimasti sorpresi nel vedere che il loro programma preferito non va in onda. Scopriamo come mai.

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda?

Il programma si ferma eccezionalmente (oggi e domani, 9, dicembre) in occasione del Ponte per la Festa dell’Immacolata Concezione. I fan dei protagonisti del trono classico (occupato da Lavinia Mauro, Federico Dainese e Federico Nicotera) e del trono over (che annovera nel parterre volti storici come Gemma Galgani, Pinuccia Della Giovanna, Riccardo Guarnieri, Alessandro Rausa, Armando Incarnato, Biagio Di Maro), però, potranno rivedere i propri beniamini molto presto.

Uomini e Donne non va in onda oggi 8 dicembre 2022: quando torna?

L’appuntamento con la trasmissione pomeridiana di Canale 5 è per lunedì 12 dicembre 2022. Nuove puntate allieteranno i fedelissimi telespettatori prima della pausa natalizia. Come sempre, Tvblog seguirà la diretta del programma in liveblogging a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne oggi non in onda: al suo posto un film

Al posto di Uomini e Donne, oggi 8 dicembre 2022, è previsto “La magia del Natale”, un film drammatico – sentimentale, datato 2017 e diretto da Don McBrearty, che annovera nel cast, Jessica Lowndes, Brendan Penny, Farah Merani, Stephen Huszar, Judah Katz, Tim Matheson, Lindsay Leese, Anthony Ulc ed Hattie Kragten.

La pellicola racconta la storia di Marie, che non riesce più a vivere lo spirito delle festività natalizie a causa della fine di una relazione importante. L’incontro con il vicino di Nate risveglia nella donna emozioni e sentimenti assopiti da troppo tempo. I fantasmi del passato tornano a galla quando il suo capo le vuole affidare l’edizione di un libro scritto proprio dall’ex fidanzato. La ragazza si ritrova a gestire le angosce di un rapporto finito male e la paura di perdere l’uomo della sua vita.

Uomini e Donne: cosa succederà ad Uomini e Donne dopo la pausa?

Da non perdere il ritorno in studio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo le prime settimane, da innamorati, in giro per l’Italia. Quale sarà la reazione di Riccardo Guarnieri? E, poi, attesissimo dal pubblico a casa tra Tina Cipollari e Pinuccia con un colpo di scena sensazionale. Prima di congedarsi dai telespettatori per il Natale, potrebbero anche essere registrate le scelte dei tre tronisti in carica. Sono rimasti, in gioco, pochi/e corteggiatori/rici. Con chi usciranno dal programma Federico, Fede e Lavinia?