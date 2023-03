Perché Uomini e Donne oggi 17 marzo 2023 non va in onda

Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14:45, oggi venerdì 17 marzo 2023, non andrà in onda. Chi si è sintonizzato su Canale 5 per seguire le vicende sentimentali dei tronisti del trono classico, occupato da Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, e delle dame e dei cavalieri del trono over (tra cui Armando Incarnato, Riccardo Guarnieri, Gemma Galgani, Roberta Di Padua, Cristina Tenuta, Paola Ruocco, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella), quindi, sarà rimasto sorpreso nel vedere la sospensione temporanea del loro programma preferito. Scopriamo i motivi della mancata messa in onda della trasmissione più amata del pomeriggio nella giornata odierna.

PERCHE’ UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA

‘Uomini e Donne’, oggi pomeriggio, lascia eccezionalmente spazio ad ‘Amici’ nello slot tra le 14:45 e le 16:07 che, debutterà, ufficialmente, sabato 18 marzo, in prima serata, sulla rete ammiraglia Mediaset.

Amici di Maria De Filippi Amici 22 serale anticipazioni puntata 18 marzo 2023 (spoiler)

UOMINI E DONNE NON VA IN ONDA OGGI 17 MARZO 2023: QUANDO TORNA?

Il programma, condotto da Maria De Filippi, dopo lo stop di oggi per il lancio del serale di ‘Amici 22’, tornerà regolarmente in onda, alla stessa ora, lunedì 20 marzo 2023.

UOMINI E DONNE OGGI NON VA IN ONDA: AL SUO POSTO AMICI – VERSO IL SERALE

Oggi, 17 marzo 2023, al posto della trasmissione pomeridiana di Canale 5′, è previsto, eccezionalmente, uno speciale di ‘Amici’ che porta per titolo ‘Amici – Verso il serale’, un appuntamento inedito per conoscere meglio i cantanti ed i ballerini che hanno avuto accesso alla fase serale del talent show. Tra prove, sfide, sapremo come si stanno preparando gli allievi a poche ore dal debutto in prima serata. A seguire, come di consueto, l’appuntamento con il daytime di ‘Amici’ dalla 16:10.