Uomini e Donne, Maria De Filippi: “A volte i discorsi a centro studio sembrano fatti indipendentemente dal motivo per cui siamo qua”

La furia di Maria De Filippi si è abbattuta, oggi, 6 dicembre 2023, ad ‘Uomini e Donne’. Tutto è partito da una costatazione di Gianni Sperti fermamente convinto che, spesso, i racconti trattati a centro studio, sono ‘fuori tema’ e non hanno nulla a che fare con l’obiettivo della trasmissione, ovvero, quello di cercare l’anima gemella.

Gemma Galgani, infatti, ha voluto un inutile confronto con Giovanni (che ha dichiarato di non volerla più frequentare per mancanza di attenzioni), mettendo in un angolo Antonio Commendatore con cui, invece, è uscita in esterna. La reazione della conduttrice non si è fatta attendere (Qui, il video completo).

“Anche io sono intervenuta, ieri, quando c’era Gabriella, c’eri tu e c’era Sabrina e Silvio. A volte i discorsi a centro studio sembrano fatti indipendentemente dal motivo per cui siamo qua […] Per me Gianni ha ragione, di fatto tu non vuoi uscire più con lui, lui non vuole uscire più con te. E dice: ‘Parlate del nulla’. Può venirci il legittimo dubbio che sia tutto tarocco? Per educazione, mi placo. Mi hanno insegnato questo. Faccio fatica a contenermi. E’ strano anche che tu ti alzi quando dovrebbe interessarti lui (Antonio, ndb) e non quello che ti dice Gianni”.

Gemma: “Ognuna ha una propria sensibilità”

De Filippi: “E’ una sensibilità strana. Non è personale. E’ da un po’ che lo vedo. Lo vedo anche su Alessio e Claudia ma sto zitta. Alessio e Claudia parlano per tre quarti d’ora sull’immagine che hanno e danno a casa. Non discutono se a lui piace lei e viceversa. Discutono sull’immagine. E’ tutto molto strano. Che devo fare? Lo penso- Gemma non è contro di te, non devi rimanerci. Mettetevi nei panni di chi sta seduta tre ore. Quando vedo che ci sono delle cose che non c’entrano con il programma spesso sto zitta. In un’ora mi sentirete parlare 6 minuti. Non mi sembra tanto”.

E ribadisce che non è intervenuta nella bagarre tra Ida ed Alessandro perché “per me non c’entra con Uomini e Donne. L’unica cosa che chiedo è se posso stare nello stesso studio”.