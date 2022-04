L’emozione furibonda di Maria de Filippi ritorna a echeggiare nello studio di Uomini e Donne (per chi non sapesse, la citazione emozione furibonda è tratta dalla celebre sfuriata di 12 anni fa nello stesso programma per un’ex tronista). Questa volta a scatenare la rabbia della conduttrice sono le parole di Alessandro, uno dei cavalieri al centro dell’attenzione nella puntata di oggi, giovedì 21 aprile 2022.

La situazione vede l’uomo prendere le distanze da Desiree dopo essersi incontrati solo una volta dopo una veloce conoscenza qualche puntata fa. Alessandro afferma che le differenze caratteriali sono un problema per proseguire la frequentazione, per questo decide di tagliare i ponti. Fin qui nulla di male, non è la prima volta che a Uomini e Donne le conoscenze si raffreddano o, addirittura, si interrompono proprio per incompatibilità. E’ quando Desiree sottolinea la differenza degli ‘stili di vita’ a far scoppiare il caos in studio.

La ragazza dice:

Non credo di essere la ragazza che fa per lui. Vivo di cose semplici e magari lui vede la mia vita banale, questa è stata la mia impressione. Abbiamo parlato della mia vacanza con mia figlia al mare, per lui non è una cosa speciale.

Imbarazzata, Desiree aggiunge che il cavaliere avrebbe sminuito il suo stile di vita abitudinario evidenziando come, ad esempio, lui trascorra le vacanze di Pasqua ad Ibiza mentre lei ha optato per stare in famiglia: “Ci siamo conosciuti, ieri abbiamo fatto un aperitivo, abbiamo parlato e fisicamente non ho avuto un trasporto. Abbiamo vite diverse, abbiamo due tipologie di vacanze diverse.”

Le parole di Alessandro non sono altro che la miccia di una bomba pronta a scoppiare. Maria de Filippi non appena sente quest’affermazione riprende una prima volta il cavaliere: “Alessandro guarda che non è che si fidanzano quelli che vanno nella stessa spiaggia di Ibiza“ e conferma che lo stesso concetto Alesssandro lo ha espresso parlandone anche alla produzione del programma: “Hai detto alla redazione che avete vite diverse, “lei a Pasqua è con la famiglia io ad Ibiza”. Per questo lei si sente in imbarazzo”.

L’uomo cerca di giustificarsi, ma le sue parole peggiorano ulteriormente la situazione: “Io tempo fa sono stato in vacanza a Scalea anni fa per stare con la donna che amavo, in un quartiere popolare” quest’ultima sottolineatura detta davanti ad una donna che non si può permettere determinati spostamenti riaccende la de Filippi che sarcasticamente lo sgrida a gran voce: “Ammazza che fatica! Ma allora ti ringraziamo! il principe è andato nel quartiere popolare! ma che esempi fai?.

Il confronto via via si attenua, ma la conduttrice si lascia andare ad un’ultima considerazione lapidaria quanto trasparente sull’atteggiamento di Alessandro:

Lei ti ha ringraziato perché è stata in un posto dove non è mai stata, perché non può permetterselo. Tu non hai avuto la sensibilità di capire chi avevi davanti.

Le sfuriate di Maria scoppiano nuovamente a pochi giorni dall’ultima volta registrata non più di due settimane fa quando, anche in quel caso, Alessandro ed un altro cavaliere (Diego) vennero rimproverati per un’altra motivazione riguardante la dama Ida.