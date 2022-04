Uomini e Donne, il ritorno delle sfuriate di Maria De Filippi (Video)

A Uomini e Donne, se è Tina Cipollari a sbroccare, sinceramente, la cosa non fa affatto notizia, casomai il contrario (qualche puntata fa, ad esempio, la pirotecnica opinionista si è commossa perché, nel corso di una discussione, è stata tirata in ballo la madre che non c’è più).

Le sfuriate di Maria De Filippi, invece, sono una sorta di marchio di fabbrica del programma, nonostante si contino con le dita di una mano. In base alle arrabbiature della conduttrice, è anche possibile rimembrare determinati periodi di messa in onda del programma, presente nel palinsesto pomeridiano di Canale 5, nella sua attuale formula di dating show, dal 2001.

Lo sfogo più clamoroso, sicuramente, fu quello all’indirizzo della tronista Laura Lella del 2010. Nel 2017 e nel 2019, per fare alcuni rapidi esempi, due Cavalieri del Trono Over furono cacciati dallo studio per aver avuto dissidi con la redazione del programma (uno di loro fu accusato addirittura di aver spintonato una ragazza della redazione). Nel 2013, un altro Cavaliere fu redarguito dalla conduttrice per aver deriso una signora appena entrata in studio.

Nell’edizione di quest’anno, invece, due tronisti sono stati mandati a casa anzitempo per comportamenti non conformi con il regolamento del programma ma Maria De Filippi, in entrambi i casi, ha deciso di non eccedere con i toni.

Cosa che non è accaduta nella puntata di oggi durante la quale la conduttrice, dopo aver assistito ad una discussione tra Tina Cipollari e Ida, una delle Dame del parterre del Trono Over, accusata di aver utilizzato due uomini, Diego e Alessandro, per motivi economici legati a sponsorizzazioni e social, ha improvvisamente sbottato contro i due Cavalieri, rei di non aver difeso Ida:

Quello che vedo con piacere è che né Diego, né Alessandro, alzano la mano in difesa di quello che è stato il loro rapporto con Ida. Quelli che difendono tanto le donne, in questo caso, zitti, a sentire l’accusa! Tu (rivolto ad Alessandro, ndr) volevi andare con lei e l’altro (rivolto a Diego, ndr), voleva uscire dal programma con lei! Ma complimenti! Ma complimenti! Devo dire complimenti… Che voi due state zitti è terribile! Terribile! ‘A Diego, daje su! Vi professate tanto uomini, siatelo una volta!

Il video è qui.